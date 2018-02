Foto: Tomasz Gzell/PAP Video: Krzysztof Skórzyński / Fakty TVN

22.02.2018 | Premier: Trybunał w swoim czasie wypowie się o...

Nawet gdyby to zależało od premiera, to ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej nie zostałaby teraz zmieniona. Choćby po to, by znieść groźby więzienia za trudne, historyczne debaty. "Fakty" spytały o to Mateusza Morawieckiego. Debata na świecie wokół ustawy przypomina gaszenie kolejnych pożarów - jeden film znika, pojawia się inny.

