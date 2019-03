Dobro polskiej edukacji, jakkolwiek patetycznie by to brzmiało, leży nam na sercu - zapewnił we wtorek Sławomir Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego. Tak zareagował na słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który zarzucił Broniarzowi "szantaż moralny". Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że o sytuacji nauczycieli będzie rozmawiał z szefem rządu. - Wierzę w to, że znajdziemy rozwiązanie - dodał prezydent.

Szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz poinformował we wtorek, że ZNP "wystosował apel do wszystkich nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, którzy pracują w szkołach, o włączenie się i uczestniczenie w strajku".



"Rząd w każdej chwili może doprowadzić do tego, żeby strajku nie było" - Nie wskazujemy tu na jakąkolwiek organizację i nie próbujemy dzielić nauczycieli na tych z ZNP i innych organizacji związkowych. Apelujemy do wszystkich nauczycieli, bez względu na przynależność - stwierdził Broniarz.

Dodał, że apel o poparcie kieruje także do tych nauczycieli, którzy nie weszli w procedury strajkowe. - Prosimy o wsparcie naszej akcji protestacyjnej dlatego, że mamy jeden cel, wspólny cel: poprawę sytuacji materialnej nauczycieli - podkreślił.

Broniarz: w większości szkół ponad 90 procent poparcia dla strajku

Sławomir Broniarz odniósł się do słów minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej o niewielkim zaangażowaniu nauczycieli w protest.



- W zasadzie w każdej gminie, w każdym powiecie, w każdej jednostce organizacyjnej na terenie naszego kraju doszło do wszczęcia sporu zbiorowego. Dzisiaj w połowie tej akcji referendalnej możemy powiedzieć o wysokim poparciu akcji strajkowej - powiedział Broniarz.



Zaznaczył, że najniższy wskaźnik to 72 procent poparcia dla akcji strajkowej w jednej ze szkół na Śląsku. Według Broniarza w większości szkół skala poparcia sięga 90-100 procent.

Szef ZNP: żadnego szantażu ani żadnej groźby nie artykułowałem

Broniarz skomentował apel premiera Morawieckiego, który wzywał w poniedziałek związki zawodowe do "ostudzenia emocji". Szef rządu oceniał, że "nie powinno dochodzić do takiego szantażu moralnego, na jaki pozwolił sobie przewodniczący Broniarz". Tak zareagował na słowa szefa ZNP o "potężnym orężu w rękach nauczycieli", jakim są promocje do kolejnych klas i typów szkół.

- Ja ten apel przyjmuję, ale też liczę na to, że pan premier i akolici również się do tego apelu dostosują - powiedział Broniarz.

- Ja ten apel przyjmuję, ale też liczę na to, że pan premier i akolici również się do tego apelu dostosują - powiedział Broniarz.

- Żadnego szantażu ani żadnej groźby wobec kogokolwiek nie artykułowałem, zwracałem natomiast uwagę na te możliwości, które są przypisane w Prawie oświatowym - dodał.

Broniarz zapewnił, że ZNP zależy wyłącznie na dobru edukacji, a organizowana przez związek akcja protestacyjna nie ma barw politycznych. - Nie damy sobie przypiąć łatki politykierów - powiedział.

- Dobro polskiej edukacji, jakkolwiek patetycznie by to nie brzmiało, leży nam naprawdę na sercu - powtórzył szef ZNP.

Premier: będziemy robili wszystko, żeby egzaminy się odbyły

Premier Morawiecki został zapytany podczas wtorkowej konferencji prasowej w Rybiu pod Warszawą, czy zamierza spotkać się z protestującymi nauczycielami. - Mam nadzieję, że się jakoś porozumiemy, ciągle mam taką nadzieję - odparł.



Morawiecki przekonywał, że za poprzednich rządów prezes ZNP Sławomir Broniarz "nic nie robił, żeby rządzących skłonić wówczas do jakichkolwiek podwyżek". - Wtedy w roku 2013, 2014, 2015 w budżecie planowanym przez naszych poprzedników, PO-PSL, nie znalazła się ani odrobina pieniędzy na podwyżki dla pracowników - stwierdził.



- Chcę zapewnić, że będziemy robili wszystko, żeby egzaminy się odbyły (...), żeby dzieci na wakacje pojechały ze spokojną głową - oświadczył premier. Poprosił nauczycieli, aby byli "dostępni" w czasie egzaminów.

Zaznaczył, że rząd będzie przygotowywał również "rozwiązania rezerwowe", iżby w razie protestów "nie ucierpiały dzieci i młodzież". - To jest dla mnie najważniejsze - zapewnił Morawiecki.

Prezydent: będę rozmawiał z panem premierem

Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Wolsztyna (woj. wielkopolskie) podkreślił, że "sytuacja nauczycieli nie jest łatwa, a oczekiwania, z którymi nauczyciele występują dzisiaj, są oczekiwaniami uzasadnionymi". - Nauczyciele powinni w Polsce dobrze zarabiać. Powinni zarabiać godne pieniądze. Wypełniają bardzo ważną misję - przyznał Duda.

- Jednocześnie chcę zaapelować o jedno: nie wszystkie żądania da się od razu zrealizować. To musi być proces i my musimy do tego procesu dojść. Mam nadzieję, że w tej sprawie uda się uzyskać porozumienie tak, aby nauczyciele osiągnęli swój cel, a jednocześnie młodzież i dzieci w żaden sposób nie zostali poszkodowani - mówił prezydent.

- Proszę też nauczycieli i proszę też przedstawicieli związków nauczycielskich, aby tę sytuację uwzględnili, że to jest szczególne przeżycie dla dzieci, dla młodzieży i dla rodziców - dodał. - Natomiast bez wątpienia trzeba usiąść do stołu i trzeba na ten temat rozmawiać. Ja zapewniam państwa, że będę o tym rozmawiał z panem premierem. To jest sytuacja ważna i poważna i wierzę w to, że znajdziemy rozwiązanie - oświadczył Andrzej Duda.

MEN: przyśpieszyliśmy wdrażanie podwyżek

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało we wtorek komunikat, w którym przekonuje, że "sukcesywnie zwiększa nakłady na oświatę".

"W latach 2016-2019 subwencja oświatowa wzrosła o 5,5 mld złotych" - napisano.

"Odpowiadając na postulaty strony związkowej, przyspieszyliśmy również wdrażanie kolejnej transzy podwyżek. Od września 2019 r. wynagrodzenia pedagogów wzrosną o kolejne 5 proc. Podsumowując, w ciągu 17 miesięcy pensja nauczycieli będzie wyższa o 16,1 proc. w stosunku do obowiązującej jeszcze 31 marca 2018 roku" - takie wyliczenia przedstawiło MEN.

Nauczyciele decydują o strajku

Od 5 marca trwa referendum strajkowe zorganizowane przez ZNP w ramach prowadzonego sporu zbiorowego. Potrwa do 25 marca. Odbywa się we wszystkich szkołach i placówkach, z którymi w ramach sporu zbiorowego zakończono etap mediacji, nie osiągając porozumienia co do żądania podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych o tysiąc złotych.

Jeśli taka będzie wola większości pracowników oświaty, wyrażona w referendum, strajk ma się rozpocząć 8 kwietnia.

Oznacza to, że jego termin może się zbiec z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami zewnętrznymi: 10, 11 i 12 kwietnia ma się odbyć egzamin gimnazjalny, a 15, 16 i 17 kwietnia - egzamin ósmoklasistów. 6 maja mają się rozpocząć matury.