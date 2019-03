"Obawiam się, że nie da się w szybkim tempie podnieść wynagrodzenia od razu o tysiąc złotych"

Video: tvn24

Marcin Horała komentuje słowa Sławomira Broniarza

17.03| - Mam nadzieję, że to jest ten moment, w którym nauczyciele, którzy uważają, że za mało zarabiają (...) uznają, że jednak forma protestu, który wprost, w sposób oczywisty szkodzi dzieciom i pozbawia dzieci prawa do ukończenia szkoły, to jest coś na co nie pójdą - mówił w "Kawie na ławę" w TVN24 Marcin Horała (PiS) , odnosząc się do słów przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza o "potężnym orężu, jakim jest promocja uczniów" w kontekście strajku nauczycieli.

»