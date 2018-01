Video: tvn24

Atak na tle rasistowskim

08.01 | Kolejny atak na tle rasistowskim. Kilka dni po tym, jak w Warszawie zaatakowano 14-letnią Turczynkę, we Wrocławiu pobito mężczyznę z Indii. Minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak pierwszą sprawę potraktował priorytetowo, ale jednocześnie mówił, że w Polsce do takich ataków dochodzi rzadko. A to zdecydowanie inny obraz niż ten, jaki ma prokuratura i stowarzyszenie "Nigdy Więcej" rejestrujące ataki na tle rasistowskim.

»