Kolejne szpitale zamykają oddziały. Przybywa czerwonych punktów na mapie

Chirurdzy, interniści, anestezjolodzy czy pediatrzy. Lista lekarzy specjalistów, których brakuje, staje się coraz dłuższa. Tak samo jak lista zamykanych oddziałów w całej Polsce. Problemy kadrowe w szpitalach występują między innymi w Wodzisławiu Śląskim, Zakopanem, Cieszynie czy Głubczycach.

Oto lista miast na terenie całej Polski, w których brakuje lekarzy i są zamykane oddziały szpitalne.

Barlinek

oddział dziecięcy: zawieszony do końca roku

powód: brak lekarzy

Jak tłumaczył reporter TVN24 Sebastian Napieraj, na tym oddziale potrzeba co najmniej dwóch lekarzy na stałe i czterech dyżurujących, a w tym momencie jest tylko jedna osoba. Mali pacjenci będą musieli jeździć do Gorzowa Wielkopolskiego lub do Dębna.

Zakopane

oddział położniczo-ginekologiczny i neonatologiczny: zawieszony na miesiąc

powód: brak lekarzy

"Informujemy o czasowym zaprzestaniu wykonywania działalności leczniczej przez Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Oddział Neonatologiczny przez okres 1 miesiąca, tj. od dnia 1.10.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. z uwagi na brak możliwości zabezpieczenia niezbędnej obsady kadrowej" - informuje na swojej stronie internetowej Szpital Powiatowy im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

Mrągowo

oddział dziecięcy, pododdział noworodkowy i trakt porodowy: zawieszone na miesiąc

Powód: brakuje trzech pediatrów

Pacjentki zamiast do szpitala powiatowego w Mrągowie muszą udawać się do szpitali w Kętrzynie, Giżycku i Olsztynie.

Wodzisław Śląski

oddział chirurgiczny: zawieszony do końca roku

Powód: brak lekarzy

W szpitalu powiatowym w Wodzisławiu Śląskim dyrektor placówki Krzysztof Kowalik wywiesił informację o "czasowym zaprzestaniu wykonywania działalności leczniczej przez oddział chirurgii ogólnej".

Oddział ma nie działać przynajmniej do końca roku. Powody? "Brak zabezpieczenia obsady kadrowej w zakresie ordynacji podstawowej, jak i dyżurów lekarskich" - czytamy w komunikacie.

- Brakuje lekarzy. W ciągu ostatnich miesięcy odeszli, część z powodów finansowych, pozostali na emeryturę - przyznał w rozmowie z TVN24 dyrektor Kowalik.

Cieszyn

oddział chirurgii dziecięcej: zamieniony w poradnię chirurgii

Powód: braki w kadrze lekarskiej

Głubczyce

oddział pediatryczny: zawieszony co najmniej do piątku

Powód: brak lekarzy

Źródło: tvn24

Bielsko-Biała

W szpitalu pediatrycznym w Bielsku-Białej jest trudna sytuacja kadrowa związana z zapowiedziami anestezjologów.

Jego dyrektor Ryszard Odrzywołek zapewniał we wtorek, że placówka działa bez zarzutu. Jednak - jak dowiedział się reporter TVN24 - w czwartek sytuacja może się radykalnie zmienić. Wszyscy anestezjolodzy szpitala złożyli wypowiedzenia. W środę mają ostatni raz przyjść do pracy.

