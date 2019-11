Brak refundacji pomp insulinowych to spory problem i olbrzymi koszt dla pacjentów chorych na nowotwór trzustki. Po usunięciu narządu pompa znacznie ułatwia życie, ale nie wszystkich może być na to stać. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Jak uniknąć cukrzycy? "Dużo, tłusto, syto" - tak nie można jeść Wylewy,... czytaj dalej » Pięć lat temu lekarze wykryli u Katarzyny Chmielewskiej-Wojciechowskiej nowotwór trzustki. Przeszła już kilka chemioterapii i kilka operacji, teraz żyje już bez trzustki.

- Brak trzustki to jest automatycznie cukrzyca. bo nie ma organu, który wytwarza insulinę. To jest cukrzyca typu wtórnego – tłumaczy.

By żyć, musi regularnie dostarczać sobie insulinę. Kasia używa pompy insulinowej. Alternatywą są zastrzyki.

Profesor Krzysztof Strojek, który jest konsultantem krajowym do spraw diabetologii zwraca uwagę na zalety pompy insulinowej. - Nie trzeba się co chwila kłuć, tylko jednym przyciskiem można dozować insulinę. W niektórych sytuacjach daje to mniejsze ryzyko spadków poziomów cukru – dodał.

Refundacja tylko dla cukrzycy typu I

Insulina obniża poziom cukru. Czasami trudno trafić z dawką, a za niski poziom cukru może doprowadzić do śpiączki cukrzycowej. Z kolei za wysoki poziom cukru uszkadza naczynia krwionośne, nerki i wzrok.

Gdy poziom cukru spada, pompa może odciąć podaż insuliny i ma funkcję alarmu, gdy cukier jest za niski lub za wysoki.

Chorym na cukrzycę wtórną nie przysługuje jednak refundacja pompy ani kosztów wkłuć i pojemników na insulinę. Zwrot kosztów dostają tylko cukrzycy typu I poniżej 26 roku życia. Dla dorosłych cukrzyków typu I refundacją objęte są wkłucia i pojemniczki.

"Nas minister zdrowia nie zauważył"

Sama pompa kosztuje od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, akcesoria ponad tysiąc złotych miesięcznie - mówi Jan Dudziec, też po usunięciu trzustki z powodu nowotworu.

Choroba, której w wielu przypadkach dałoby się uniknąć Ponad pół miliona... czytaj dalej » Dudziec wylicza, że jeśli przeżyje jeszcze 40 lat, "to na korzystanie z pompy, licząc wszystkie elementy eksploatacyjne i amortyzację pompy, wyda między 650 a 700 tysięcy złotych".

W sprawie refundacji pisał do NFZ i do Ministerstwa Zdrowia, ale w odpowiedzi usłyszał, że refundacja nie jest możliwa.

- W idealnym świecie byłoby tak, żeby wszyscy chorzy, którzy tego oczekują i chcieliby, mieli taką możliwość nieodpłatnego używania pomp – komentuje profesor Krzysztof Strojek.

- Jeśli chodzi o osoby pozbawione trzustki, jest to stosunkowo niewielka grupa pacjentów. Oczywiście jeśli chodzi o tę grupę, też przydałaby się refundacja – dodaje.

Dudziec podkreśla, że planuje długie życie i nie chciałby, by jego zdrowie podkopały cukrzycowe powikłania, - Nas minister zdrowia nie zauważył i mam nadzieję, że to się zmieni – podkreśla.