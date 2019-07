Ministerstwo Zdrowia o brakujących lekach: problem nie dotyczy tylko Polski





Problem wstrzymania w obrocie niektórych leków, a także występujący lokalnie brak ich dostępności dotyczy nie tylko Polski, ale jest problemem globalnym i dotyczy także innych krajów europejskich - zaznacza Ministerstwo Zdrowia w komunikacie, opublikowanym na stronie internetowej resortu.

Brakuje euthyroxu, metformaxu, lista jest długa. "Jadę do apteki do Czech lub Niemiec" Aptekarze... czytaj dalej » Resort zdrowia w opublikowanym w środę komunikacie potwierdził, że otrzymuje sygnały o tymczasowym wstrzymaniu w obrocie niektórych leków, a także o występujących lokalnie brakach ich dostępności.

"Warto zauważyć, że problem ten dotyczy nie tylko Polski, ale jest problemem globalnym i dotyczy także innych krajów europejskich" - pisze ministerstwo.

Ministerstwo zdrowia: priorytetem hurtowni powinno być zaopatrzenie w leki Polaków

Ministerstwo zapewniło, że wspólnie z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym (GIF) podejmuje interwencje, które skutkują wznowieniem dostępu do tych leków.

Ponadto, aby ułatwić pacjentom dostęp do informacji, gdzie można kupić lek, którego aktualnie brakuje w danej aptece, pracownicy NFZ i GIF będą od poniedziałku (15 lipca) udzielać informacji za pośrednictwem Telefonicznej Informacji Pacjenta, dostępnej pod bezpłatnym numerem 800 190 590. Będą również informowali o dostępności zamienników leków.

Resort zaznacza także, że "wbrew niektórym doniesieniom prasowym, publikowane cyklicznie obwieszczenie dotyczące wykazu leków zagrożonych brakiem dostępności w Polsce nie stanowi wykazu leków, których brakuje w aptekach". Ministerstwo Zdrowia przypomina, że na publikowaną co dwa miesiące listę trafiają te leki, do których problemy z dostępem zgłasza co najmniej pięć procent z kilkunastu tysięcy aptek w Polsce.

W aptekach brakuje leków. "Tak źle jeszcze nie było" Nielegalny wywóz... czytaj dalej » "Lek umieszczony na liście nie może być bez poinformowania Głównego Inspektora Farmaceutycznego sprzedany poza granice kraju. Priorytetem dla krajowych hurtowni farmaceutycznych powinno być przede wszystkim zaopatrzenie w leki Polaków" - podkreślono.

"Za część braków na rynku aptecznym odpowiadają mafie lekowe"

"Należy także przypomnieć, że za część braków na rynku aptecznym odpowiadają mafie lekowe, które sprzedają podmiotom zagranicznym leki, które mają trafić do polskich pacjentów" - zaznacza resort zdrowia. Wskazuje, że przyczyną tego zjawiska są przede wszystkim istotne różnice w cenach, które w Polsce są często nawet kilka razy niższe niż w innych krajach europejskich.

Wiceprezes Naczelnej Izby Aptekarskiej: nastawmy się, że problem z dostępem do leków się nasili Jeżeli pacjent... czytaj dalej » "W ramach walki z tym procederem rząd kilkukrotnie nowelizował przepisy, w wyniku czego leki są objęte systemem monitorowania przewozu towarów (SENT), a kary za udział w wywozie leków zostały istotnie zaostrzone" - dodano w komunikacie resortu zdrowia.

Wiceprezes NIA: w Chinach zamyka się fabryki produkujące leki

Jak jednak zaznaczył w rozmowie z TVN24 wiceprezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Marek Tomków, czym innym jest brak drogich, oryginalnych leków wywożonych za granicę, z którym to procederem od kilku miesięcy po opublikowaniu nowej ustawy rząd i służby walczą, a czym innym brak dostępu do leków powszechnie używanych, dotyczących setek tysięcy pacjentów.

- To (problem z dostępnością - red.), co pojawiło się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, to są leki tanie, które nie są wywożone. Jedną z przyczyn - jak podają media, bo oficjalnego komunikatu ze strony Ministerstwa Zdrowia nie mamy - może być to, że 80 procent leków dostępnych na europejskim rynku, produkowanych jest na bazie substancji czynnych, pochodzących z Chin. A ponieważ Chiny w tej chwili zamykają swoje fabryki produkujące substancje czynne, siłą rzeczy odbija się to na braku leków. Problem nie dotyczy tylko Polski, ale całej Europy, przez co na pewno nie będzie łatwy do rozwiązania w ciągu najbliższych kilku czy kilkunastu tygodni - podkreślił wiceprezes Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Szef GIF: nie 500, a ponad 300 pozycji zagrożonych

W środę podczas konferencji prasowej Główny Inspektor Farmaceutyczny Paweł Piotrowski mówił, że powodów braku dostępności leków na polskim rynku jest kilka. - Jeden z wytwórców miał dosyć spore problemy produkcyjne - mówił, zaznaczając, że ta kwestia została "w pewnym sensie naprawiona".

Powiedział, że "od ubiegłego roku nastąpiły pewne problemy związane właśnie z wytwórcami w Chinach". Wymieniał także kwestię "wywozu leków z naszego kraju przez mafię lekową" oraz serializacji leków.

"Sytuacja pogarsza się z dnia na dzień". Aptekarze alarmują: brakuje leków W aptekach... czytaj dalej » Zdaniem Piotrowskiego rozwiązaniem tego problemu jest m.in. to, że "od poniedziałku Narodowy Fundusz Zdrowia wraz z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym wprowadza bezpłatną infolinię dla pacjentów, gdzie pracownicy tych instytucji będą udzielać pacjentom informacji dotyczących dostępności produktów leczniczych oraz zamienników leków, które są chwilowo niedostępne".

Naczelna Izba Aptekarska w piśmie do MZ alarmowała, że niedostępnych dla pacjentów jest prawie 500 leków i "sytuacja pogarsza się z dnia na dzień".

Szef GIF przekonywał, że "dzisiaj już zdecydowanie jest inna sytuacja, niż była jeszcze kilka dni temu". Jego zdaniem, zgodnie z listą wywozową problem "dotyczy około 95 substancji leczniczych, które są w różnych postaciach i w różnych formulacjach".

- Lista wywozowa określa produkty, które są zagrożone wywozem, natomiast w naszych ocenach to nie chodzi o 500 pozycji, tylko po prostu zagrożone jest trzysta kilkanaście - powiedział Piotrowski.

Przekonywał również, że "jeżeli chodzi o szpitale, sytuacja jest zupełnie inna", bo "szpitale mają zabezpieczone dostawy leków poprzez tak zwane umowy przetargowe". - W związku z czym z tego, co się orientujemy, główne hurtownie farmaceutyczne (...) dostarczają (leki - przyp. red.) do szpitali - stwierdził. - Ta sytuacja jest w szpitalach, mówiąc wprost, pod kontrolą - dodał.

"Były to kłopoty nie tylko w Polsce, ale również kłopoty europejskie"

Marszałek Stanisław Karczewski przyznał w środę, że jest w stałym kontakcie z ministrem zdrowia w sprawie leków.



Stwierdził, że "to kłopoty nie tylko w Polsce, ale również kłopoty europejskie" i zwrócił w tej sprawie uwagę na Chiny.

- To mamy już za sobą, w tej chwili leki już są dostarczane do aptek i powinien ten problem być zupełnie rozwiązany. Dystrybucja powinna być bardzo szybka i sprawna – podkreślił marszałek Senatu. Przekazał też, że ministerstwo zdrowia wprowadza infolinię, na której pacjenci będą mogli uzyskać informację w sprawie brakujących leków.

Marszałek Senatu zwrócił uwagę, że rynek leków wart jest 10 mld zł i "był w znacznej części regulowany przez mafie lekowe". - Walczymy z mafiami lekowymi, mamy już pierwsze efekty, ale jeszcze jest sporo do zrobienia. Mam nadzieję, że rynek leków zostanie w Polsce znormalizowany bardzo szybko - powiedział Karczewski.

