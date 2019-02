Nie żyje reporterka Bożena Aksamit





Nie żyje Bożena Aksamit, dziennikarka, reporterka, autorka książek. Napisała między innymi reportaż "Zatoka świń" o wykorzystywaniu kilkudziesięciu nieletnich dziewczyn. Jest też autorką książki o legendarnym liniowcu "Batory".

Bożena Aksamit przez kilkanaście lat pracowała w gdańskim oddziale "Gazety Wyborczej", później przeszła do zespołu "Dużego Formatu". Jej wywiady i reportaże ukazywały się m.in. w Magazynie Świątecznym "Gazety Wyborczej", "Wysokich Obcasach" i "Wysokich Obcasach Extra".

Wielokrotnie nagradzana autorka

W 2016 roku wraz z Piotrem Głuchowskim zdobyła nagrodę MediaTory w kategorii DetonaTOR za materiał "Zatoka świń".

Jak napisano w uzasadnieniu nagrody, "za szczegółowy i wstrząsający opis jednego z największych w ostatnich latach seksskandalu w Polsce - wykorzystywania kilkudziesięciu nieletnich dziewczyn przez jednego mężczyznę. Za dotarcie do nowych faktów w sprawie i pokazanie, że za aferą stoją powiązane ze sobą wpływowe osoby z różnych branż. Za dziennikarskie dążenie do prawdy oraz wytrwałość w prowadzeniu wielomiesięcznego śledztwa, a także wykazanie się odwagą i determinacją".



W tym samym roku była też nominowana do nagrody Grand Press za wywiad "Nienawiść w puszczy" i wspomniany cykl "Zatoka Świń". Jest autorką książki pod tytułem "Batory. Gwiazdy, skandale i miłość na transatlantyku", opowiadającej o legendarnym liniowcu "Batory".



Jednym z jej ostatnich materiałów był reportaż o księdzu Henryku Jankowskim - "Sekrety Świętej Brygidy".



Jak napisała wyborcza.pl, Bożena Aksamit "zanim została dziennikarką, wzięła ślub z Tomaszem i urodziła córkę Weronikę. (...) Mieszkała pod Gdańskiem z mężem i trzema kotami".