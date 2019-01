Premier wspomniał o Borysie Szycu. Aktor w odpowiedzi przypomniał mu wpadkę

Porównywanie OFE do PPK to trochę tak jakby porównywać Pawła Borysa do Borysa Szyca - podkreślał premier Mateusz Morawiecki na zorganizowanej we wtorek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie konferencji poświęconej Pracowniczym Planom Kapitałowym. Aktor odpowiedział szefowi rządu i postanowił przypomnieć mu jego wpadkę z recytacją fraszki.

Paweł Borys, którego w swoim przemówieniu premier porównał do Borysa Szyca, to prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Morawiecki podczas konferencji inaugurującej Pracownicze Plany Kapitałowe zwrócił uwagę, że niektórzy ekonomiści porównują PPK do OFE, czyli Otwartych Funduszy Emerytalnych. Zaapelował, by tego nie robić, bo to "bardzo różne programy".

- Porównywanie OFE do PPK to trochę tak jakby porównywać Pawła Borysa do Borysa Szyca - powiedział Morawiecki.

- Paweł jest wyższy, dużo. No nie wiem, czy dużo, tak mi się wydaje przynajmniej - przyznał. - Z Borysem Szycem miałem okazję poznać się na planie filmu "Bitwy Warszawskiej 1920" jakiś czas temu - dodał szef rządu.

Aktor odpowiada premierowi

"Panie premierze Morawiecki! Proszę mnie nie mieszać w swoich błyskotliwych przemówieniach do polityki. Zwłaszcza w tak trywialny sposób. Recytacja fraszek wystarczy. Pozdrawiam" - odpowiedział Borys Szyc we wpisie na portalu społecznościowym.



Panie @PremierRP Morawiecki! Proszę mnie nie mieszać w swoich błyskotliwych przemówieniach do polityki. Zwłaszcza w tak trywialny sposób. Recytacja fraszek wystarczy. Pozdrawiam. — Borys Szyc (@szyc_borys) 8 stycznia 2019

Szyc odniósł się w ten sposób do połączenia przez Morawieckiego w przemówieniu z 2017 roku fraszki "Na zdrowie" Jana Kochanowskiego z Inwokacją z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.

