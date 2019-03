Poseł Budka przerywa wywiad. "Pomachamy"

Poseł Platformy Obywatelskiej Borys Budka przerwał wypowiedź o Trybunale Konstytucyjnym, by odpowiedzieć przechodzącej obok kobiecie "dzień dobry" i uścisnąć jej dłoń. Polityk zachęcił ją, by razem pomachali do kamery.

Podczas nagrywanej przez TVN24 rozmowy z posłem Platformy Obywatelskiej Borysem Budką, przechodząca obok kobieta zawołała do polityka "dzień dobry, panie pośle".

Budka przerwał wywiad, odpowiedział "dzień dobry" i uścisnął jej dłoń. Zachęcił też kobietę, aby razem pomachali do kamery. - To pomachamy tam (do kamery - red.) i jeszcze raz się nagrywamy - powiedział.

Po krótkiej przerwie Budka wrócił do przerwanej wcześniej wypowiedzi na temat Trybunału Konstytucyjnego.