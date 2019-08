Ziobro "nie po to dawał sobie takie narzędzia, by teraz z nich nie korzystać"

21.08 | - Szef zawsze odpowiedzialny jest za wszystko, co się dzieje w resorcie, ale myślę, że za wcześnie na jakieś wnioski w tej sprawie, bo jeszcze ciągle zbyt mało wiemy o tej sytuacji jaka miała miejsce - powiedział pytany, czy Ziobro jest odpowiedzialny za aferę w Ministerstwie Sprawiedliwości. Odniósł się do opisanej przez Onet akcji dyskredytowania sędziów krytykujących zmiany w sądownictwie, za którą miał stać Łukasz Piebiak, wówczas wiceminister sprawiedliwości.

21.08| Prezes Stowarzyszenia Prokuratorów "Lex Super Omnia" Krzysztof Parchimowicz w TVN24 mówił, że trzeba wyjaśnić "czy w Ministerstwie Sprawiedliwości kupiono prepaidowe telefony". - Informacja, którą uzyskałem w listopadzie wskazywała na to, że miały służyć do tego, żeby rozpowszechniać hejt w sieci. Powtarzam pogłoskę i domagam się sprawdzenia tej pogłoski - wskazywał.

21.08| - Pani Emila była trybikiem w tej machinie (...) ważne jest to, kto był tym szefem mówiła w "Tak jest" w TVN24 sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", odnosząc się do organizowania hejtu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Oceniła, że "wszystkie ścieżki i znaki prowadzą do ministra sprawiedliwości".

21.08| - 17 marca tego roku prokuratura na polecenie Prokuratury Regionalnej w Katowicach zajęła wszystkie urządzenia elektroniczne pani Emilii - poinformował w "Kropce nad i" wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka, odnosząc się do sprawy organizowania hejtu na sędziów. - Nie wierzę, że Ziobro, który ma wgląd do każdego postępowania w Polsce, który ma nadzór nad prokuraturą, nie wiedział o tych nośnikach - dodał.

22.08 | Dochodzi do ujawnienia danych osobowych i sięgania po argumenty z życia prywatnego. To przekroczenie wszystkich możliwych granic - podkreślał w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, odnosząc się do zorganizowanej akcji dyskredytowania sędziów, koordynowanej przez pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości. - To są rzeczy, które ocierają się o odpowiedzialność karną - dodał.

22.08| - To w ogóle nie jest do zaakceptowania, ale w wykonaniu sędziowskim czy wysokich urzędników państwowych to poczucie zażenowania to jest za mało - mówił w rozmowie z TVN24 rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Michał Laskowski. Odniósł się w ten sposób do informacji dotyczących organizowania hejtu wobec Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. Dodał, że na razie nie ma decyzji w sprawie działania dyscyplinarnych wobec sędziego Konrada Wytrykowskiego, który miał stać za organizacją hejtu.

22.08| - Tak właśnie powinno być, że kiedy są uzasadnione w przestrzeni publicznej zarzuty to ktoś się podaje do dymisji i wtedy zajmuje się oczyszczeniem swojego dobrego imienia. Jeżeli to mu się uda, oczywiście zawsze będzie mógł wrócić - w taki sposób o dymisji wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka mówił w czwartek poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała. Odnosząc się do rozpowszechniania wiedzy o życiu prywatnym sędziów, stwierdził, że "takimi prywatnymi sprawami nie powinno się grać publicznie".

22.08 | - Tak nie może być w państwie prawa i to jest coś, co musi znaleźć odzwierciedlenie w realnych badaniach prokuratorskich. Winni powinni ponieść zasłużoną karę za to, bo to jest niemożliwe - tak o doniesieniach dotyczących organizowania hejtu wobec sędziów między innymi przez byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka mówiła I Prezes Sądu Najwyższego profesor Małgorzata Gersdorf.

22.08| Do tłumaczeń ministra sprawiedliwości odniósł się także rzecznik PSL Jakub Stefaniak. - Jeżeli pan Ziobro mówi "nie wiem", "nie znam się", "zarobiony jestem", to oznacza to tylko jedno - na miejscu pana prezesa Kaczyńskiego zacząłbym się bać. Pan Bóg jest w trzech osobach, a pan Ziobro już w czterech - bo jest Prokuratorem Generalnym, jest ministrem sprawiedliwości, jest nadzorcą Krajowej Rady Sądownictwa i do tego jeszcze posłem z immunitetem - wyliczał.

22.08 | Jeżeli doniesienia Onetu są prawdą, to jest to walka ministerstwa sprawiedliwości z wybranymi sędziami, którzy wypowiadają się nie pomyśli władzy - mówiła w "Kropce nad i" I Prezes Sądu Najwyższego profesor Małgorzata Gersdorf odnosząc się do sprawy organizowania hejtu na sędziów.

23.08 | Podziały, które dzieją się w mediach doprowadziły do gorszących sytuacji: kiedy ludzie reprezentujący to samo środowisko sędziowskie, używają wobec siebie niegodnych argumentów - mówił Zbigniew Ziobro podczas konferencji na temat Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. Odniósł się w ten sposób do medialnych doniesień o hejcie wobec sędziów zorganizowanym przez osoby związane z jego resortem

23.08 | Michał Wawrykiewicz o polskim wymiarze sprawiedliwości: Widzimy jak w soczewce, co się wydarzyło z polskim wymiarem sprawiedliwości. Od 2015, kiedy został sparaliżowany Trybunał Konstytucyjny, wszystko odbywało się pod otoczką manipulacji i kłamstwa wobec społeczeństwa. Wmawiano nam, że chce się usprawnić Trybunał, zmodernizować. Na tej samej zasadzie w marcu 2016 „zmodernizowano” prokuraturę, której działania chciano przyspieszyć. Tak naprawdę dokonano zawłaszczenia prokuratury pod skrzydła aparatu politycznego. W kolejnym kroku dokonano zamachu na sądownictwo powszechne i w końcu na Sąd Najwyższy. To również się odbywało pod hasłem reformy wymiaru sprawiedliwości, przyspieszenia procedur. Nic takiego się nie wydarzyło. Jedyne, do czego służyły działania władzy to było podporządkowanie polityczne sądów, aby wydawały takie orzeczenia jakich władza się spodziewa albo aby nie wszczynały postępowań kiedy władza tego nie oczekuje.

23.08| Spotkanie z wiceministrem Wójcikiem komentowali także sami posłowie. - O ile jesteśmy w stanie zrozumieć stanowisko pana wiceministra, że część tych dokumentów wymaga zaangażowania pracowników, przygotowania przez parę dni, o tyle część z tych dokumentów, o których mówiliśmy już dziś parę godzin temu (przed kontrolą poselską - red.) jest dostępnych "od ręki", bo są one prowadzone w elektronicznym systemie i klikając myszką czy enter można je z łatwością wygenerować, a mimo to one na to spotkanie nie zostały przygotowane - wskazywał Arkadiusz Myrcha.

23.08| - Pan minister Ziobro nie wiedział o tych rzeczach. Kiedy się dowiedział, to natychmiast zdecydował się podjąć działania i to jest ten nowy standard. Wiceminister sprawiedliwości został zdymisjonowany - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik z Solidarnej Polski, odnosząc się do sprawy organizowania hejtu na sędziów.

25.08| Na uwagę, że sędzia, podejmując pracę w Ministerstwie Sprawiedliwości, staje się urzędnikiem państwowym, Bortniczuk odparł: - Oczywiście, że się staje. I co, w związku z tym cały rząd ma się podać do dymisji? - Oni byli tak samo urzędnikami państwowymi w tym czasie, jak i sędziami, ale przede wszystkim działali pod swoim imieniem i nazwiskiem. Przecież nie działali jako pracownicy ministerstwa, tylko - jak rozumiem - w swoim wolnym czasie, ze swoich prywatnych kont na portalach społecznościowych, komunikowali się z pewnymi osobami, wydając im pewne instrukcje - mówił.

26.08 | Były wiceminister sprawiedliwości, Łukasz Piebiak, nie powinien być dalej sędzią - uważa były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Profesor Andrzej Rzepliński w Rozmowie Piaseckiego podkreślał, że sprawa hejtowania sędziów, za która wg ustaleń portalu Onet.pl miał stać Piebiak - pozbawia go prawnych i moralnych zdolności do orzekania. Łukasz Piebiak podał się do dymisji i odszedł z resortu sprawiedliwości, ale formalnie może dalej pracować jako sędzia.

26.08 | Mamy do czynienia z wojną hybrydową - tak komentuje akcję hejtu wobec sędziów były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Profesor Andrzej Rzepliński w Rozmowie Piaseckiego wyraził pogląd, że w resorcie były narady w sprawie organizowania tej akcji. Według portalu Onet.pl organizował ją m.in. wiceminister sprawiedliwości, Łukasz Piebiak, który w wyniku publikacji podął sie do dymisji. Profesor Rzepliński pytał też, dlaczego dotąd nie wypowiedział się prezydent i wskazywał na polityczne zależności, które jego zdaniem, utrudniają wyjaśnienie akcji hejtu na sędziów.

26.08 | - Nie widzimy tutaj możliwości wyjaśnienie tej afery z udziałem obecnego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, gdzie tropy związane z tą aferą wiodą do jego osoby, przynajmniej do tego, że on ją w pełni tolerował i akceptował przez szereg miesięcy - powiedział w poniedziałek rzecznik Stowarzyszenia Sędziów "Themis" sędzia Dariusz Mazur. Odniósł się do doniesień o zorganizowanej akcji hejtu wobec niektórych sędziów, w której udział miał brać były już wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak.

26.08 | Europoseł Patryk Jaki przyznał w "Faktach po Faktach", że zaskoczyły go dymisje w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale jego zdaniem były one "konieczne". - Minister Ziobro podjął bardzo dobrą decyzję, pomimo że osoby, które są wymieniane w kontekście tych zdarzeń, zaprzeczają (że brały w udział w akcji - red.) - ocenił. Odniósł się do doniesień o akcji dyskredytowania niektórych sędziów, za którą mieli stać pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości.

26.08 |- Jesteśmy dopiero na etapie ustalania jak było naprawdę, to znaczy, czy rzeczywiście potwierdzona zostanie teza, że mamy do czynienia z hejterami również w Krajowej Radzie Sądownictwa - powiedział w "Kropce nad i" przewodniczący nowej Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Leszek Mazur.

26.08 | To nie ma nic wspólnego z funkcjonowaniem KRS, to jest pewnego rodzaju patologia, ale rozgrywa się ona w ramach określonego środowiska. Środowiska sędziów Iustitii: byłych i aktualnych - powiedział w "Kropce nad i" przewodniczący nowej Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Leszek Mazur, odnosząc się do doniesień o zorganizowanej akcji hejtu wobec niektórych sędziów.

27.08 | Gdyby okazało się, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wiedział o tym, że jego zastępca organizuje nagonkę na nieprzychylnych władzy sędziów, wtedy sam podałby się do dymisji - stwierdził w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Podkreślał przy tym, że zorganizowane dyskredytowanie sędziów go obrzydza, bo jest "absolutnym przeciwnikiem hejtu".

27.08 | Wydaje się nieprawdopodobne, aby minister sprawiedliwości pełniący jednocześnie funkcję prokuratora generalnego nie miał wiedzy o tym, co się pod jego okiem dzieje w Ministerstwie Sprawiedliwości - powiedziała we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 prokurator Ewa Wrzosek ze Stowarzyszenia Prokuratorów "Lex Super Omnia". Odniosła się do doniesień o akcji oczerniania niektórych sędziów, za którą mieli stać między innymi pracownicy resortu sprawiedliwości.

27.08 | PO-KO składa wniosek o wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Portal Onet ustalił, że urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości - w tym były już wiceminister Łukasz Piebiak - mieli stać za zorganizowanym hejtem wobec sędziów krytykujących zmiany w wymiarze sprawiedliwości wprowadzane przez Zjednoczoną Prawicę. - To oczywiste, że Zbigniew Ziobro ponosi polityczną odpowiedzialność za to, co działo się w Ministerstwie Sprawiedliwości - ocenił Borys Budka. Wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz ocenił, że Ziobro "bardzo dobrze wykonuje swoje obowiązki". Podkreślił, że kwestia, o której donosiły media, "pod względem politycznym została zakończona".

27.08 | Zbigniew Ziobro zareagował tak, jak powinien zareagować. W sytuacji, kiedy doszło do odkrycia nieprawidłowości podjęte zostały decyzje w 24 godziny - powiedział we wtorek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Odniósł się do doniesień o akcji oczerniania niektórych sędziów, za którą mieli stać między innymi pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości.

28.08| - Bardzo źle się stało, że on nie został zdymisjonowany - ocenił w "Kropce nad i" ekonomista, profesor Ryszard Bugaj, odnosząc się do odpowiedzialności ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w sprawie organizowania hejtu wobec sędziów. Stwierdził także, że "Ziobro jest silny, bo ma jakieś papiery".

28.08 | Szef Ministerstwa Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro konsekwentnie milczy w sprawie hejtu wobec sędziów. W temacie wypowiedział się za to premier Mateusz Morawiecki, który w "Faktach po Faktach" przyznał, że wierzy w zapewnienia Ziobry, że o hejcie nic nie wiedział, jak i w to, że ze sprawy się wyłączy.

29.08.| - Skoro sam (Zbigniew Ziobro - red.) nie potrafi tego zrobić, skoro premier (Mateusz) Morawiecki murem za nim staje, ponosząc współodpowiedzialność za to, co dzieje się w resorcie, skoro Jarosław Kaczyński milczy, to trzeba pomóc w tym by móc go odwołać - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" TVN24 były minister sprawiedliwości Borys Budka, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. W ten sposób skomentował planowany wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości.

29.08.| - Wszyscy wiemy jak dzisiaj działa prokuratura. Wszyscy wiemy, że Ziobro ma informacje o postępowaniach dużo mniejszej wagi. Wszyscy wiemy, że nie po to dawał sobie takie narzędzia, by teraz z nich nie korzystać. Proszę zwrócić uwagę co się dzieje w tak zwanych śledztwach politycznych: nagle, dziwnym trafem pojawiają się przecieki do mediów, dziwnym trafem Ziobro o wszystkim wie. Ile razy Ziobro stawał przed kamerami udając szeryfa, mówiąc: poleciłem prokuratorowi wnieść taki a nie inny środek. A tutaj nagle przez pięć miesięcy cisza, prokurator o niczym nie informuje? - pytał Budka.

Zbigniew Ziobro powinien podać się do dymisji. Skoro sam nie potrafi tego zrobić, skoro premier Mateusz Morawiecki murem za nim staje, ponosząc współodpowiedzialność za to, co dzieje się w Ministerstwie Sprawiedliwości, skoro Jarosław Kaczyński milczy, to trzeba pomóc w tym, by móc go odwołać - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 były minister sprawiedliwości Borys Budka, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.