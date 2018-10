"Jak się dowiedziałem, że prezydent negocjuje z narodowcami, zrobiło mi się bardzo przykro"

Foto: tvn24 Video: tvn24

"Prezydent zakładał, że pójdzie na czele tego marszu"

30.10 | - Prezydent zakładał, że on pójdzie na czele tego marszu - mówił w "Kropce nad i" Marek Borowski odnosząc się do marszu z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. - Prezydent zorientował się, tylko za późno, że on nie może tak po prostu sobie pójść na czele tego marszu, bo to go może skompromitować i rozpoczął negocjacje, które musiały się skończyć kompromitacją - ocenił Borowski.

