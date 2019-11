Potrącenie 11-latki w Borównie. Kierowca uciekł

Śmiertelny wypadek w Warszawie. Kierowca ma trafić do aresztu

Foto: tvn24 Video: Fakty TVN

Śmiertelny wypadek w Warszawie. Kierowca ma trafić do aresztu

W niedzielę 20 października na ulicy Sokratesa w Warszawie doszło do tragicznego zdarzenia. Mężczyzna z żoną i dzieckiem w wózku przechodził przez przejście dla pieszych, kiedy zauważył rozpędzone BMW jadące prosto na nich. Odepchnął swoją rodzinę, ale sam zginął od uderzenia. Kierowca został zatrzymany, ale sąd pierwszej instancji go nie aresztował. Teraz jednak kierowca ma trafić do aresztu - zdecydował tak sąd okręgowy.

»