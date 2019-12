"Błędów było bardzo dużo. Po pierwsze, niekonsekwencja"

Video: Fakty TVN

Rada Krajowa Nowoczesnej w cieniu odejść. Zamknięta część o...

Do budowy szerszej koalicji przed wyborami do europarlamentu wzywa opozycję przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Rada Krajowa partii zebrała się, by podsumować wybory samorządowe i zastanowić co dalej, ale niespodziewanie doszedł jeszcze jeden temat, temat odejścia grupy posłów do Platformy Obywatelskiej.

»