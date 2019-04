Boeing 737 zaliczył lot weryfikacyjny. Będzie mógł latać z VIP-ami

Boeing 737, stacjonujący w Polsce od 2017 roku, zaliczył lot weryfikacyjny, który jest kluczowym elementem przygotowania maszyny do przewozu VIP-ów – dowiedział się tvn24.pl. Według naszego informatora trzy załogi uzyskały wymaganą liczbę wylatanych godzin, co według niektórych przewidywań miało nastąpić w przyszłym roku.

Samolot przyleciał do Polski z USA w listopadzie 2017 roku. Był witany z wielką pompą w I Bazie Lotnictwa Transportowego, odpowiadającej za transport VIP-ów. Za sterami siedzieli amerykańscy piloci, bo resort obrony musiał dopiero przygotować polskie załogi. Piloci oprócz odbycia wymaganych szkoleń musieli też wylatać odpowiednią liczbę godzin. LOT odbiera samoloty w biało-czerwonych barwach. Pierwsze takie w historii PLL LOT po raz... czytaj dalej »

Uziemiony Piłsudski

Jeszcze na początku tego roku media pisały, że boeing, któremu nadano imię Józefa Piłsudskiego, nie może być wykorzystany do lotów z najważniejszymi osobami w państwie ze względu na brak wyszkolonych załóg. Przewidywano wówczas, że samolot będzie mógł być używany dopiero w przyszłym, 2020 roku.

Według naszych informacji ze źródeł zbliżonych do MON załogom brakowało wymaganej liczby wylatanych godzin.

- W tym roku odbyły się dodatkowe szkolenia na symulatorach. Od końca marca trzy załogi są gotowe do lotów o statusie HEAD. Mają wylatane ponad 300 godzin. Próg minimalny osiągnął już każdy z członków załogi – mówi tvn24.pl informator zbliżony do resortu obrony.

Status HEAD dotyczy lotów z udziałem prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu. Wymogi, jakie musi spełniać samolot oraz jego załogi, określa wydana przez ministra obrony instrukcja HEAD.

Zaliczony lot weryfikacyjny

Zgodnie z tym dokumentem, po uzyskaniu niezbędnych uprawnień na określony typ samolotu przez załogi, procedurę dopuszczenia do lotów z najważniejszymi osobami w państwie musi przejść też sama maszyna. LOT będzie miał samoloty w nowych barwach. "Zasięg promocji Polski będzie bardzo szeroki" Pod koniec... czytaj dalej »

Boeing – jak się dowiedzieliśmy - odbył najpierw kilka lotów operacyjnych (bez VIP-ów na pokładzie), a w ostatnich dniach lot weryfikacyjny, który jest najważniejszym elementem procedury.

Wydział prasowy MON na nasze pytanie o lot weryfikacyjny odpowiedział: "Boeing 737 wykonał lot weryfikacyjny, który jest jednym z wielu elementów procesu przygotowania statku powietrznego do wykonywania operacji o statusie HEAD".

- Po locie weryfikacyjnym powstaje protokół, a potem rozkaz o dopuszczeniu samolotów do lotów o statusie head wyda dowódca sił powietrznych – tłumaczy nasz rozmówca.

"Wojny o samolot jeszcze nie było"

Od tego momentu zamówienia na lot tym samolotem będą mogły składać cztery kancelarie – prezydenta, premiera, Sejmu i Senatu.

- Sytuacja z samolotami nie jest zła, ale czasem ich brakuje. Wojny o samolot jeszcze nie było, ale zdarza się, że dwie kancelarie chcą zamówić lot w tym samym terminie i trzeba to jakoś rozstrzygać. Decyduje o tym kancelaria premiera – dodaje nasz informator. Samoloty są, ale prezydent i premier z nich nie korzystają. "Ten proces się kończy" Samoloty dla... czytaj dalej »

Mówi też, że ze względu na spore zapotrzebowanie polityków resort obrony musiał przedłużyć do 2020 roku umowę na czarter od LOT-u dwóch embraerów.

Inny rozmówca zbliżony do MON podkreśla, że politycy nie mają na co narzekać. – Dawno nie było tak luksusowej sytuacji, by politycy mieli do dyspozycji tak wielu maszyn. Nie jesteśmy aż tak bogatym państwem, by mieć więcej – ocenia.

Samoloty dla VIP-ów

Oprócz dwóch wyczarterowanych embraerów, politycy mogą korzystać z dwóch kupionych przez rząd samolotów Gulfstream G550, które zostały dopuszczone do lotów o statusie HEAD w sierpniu 2018 roku. Boeing 737-800NG w wersji Business Jet, który przyleciał do Polski w 2017 roku, to pierwsza z trzech takich kupionych maszyn. Dwa pozostałe mają być dostarczone w 2020 roku.

Boeing 737-800 NG to starsza konstrukcja niż samolot Boeing 737 MAX. Maszyny najnowszej serii zostały uziemione po dwóch katastrofach takich boeingów - w Etiopii i Indonezji.