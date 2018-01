Bodnar: prawo do aborcji to nie jest prawo człowieka

To ustawodawca przyznaje możliwość przerywania ciąży zgodnego z prawem - ocenia rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Dodaje jednocześnie, że obowiązujące przepisy stanowią "tradycję instytucjonalną" i pozostaje pytanie, czy należy je zmieniać. W środę Sejm ma się zająć dwoma obywatelskimi projektami zmieniającymi prawo dotyczące aborcji.

Sejm zajmie się prawem aborcyjnym. Dwa protesty przed parlamentem W środę Sejm... czytaj dalej » Jeden z projektów, autorstwa komitetu "Ratujmy Kobiety 2017", zakłada m.in. prawo do przerywania ciąży do końca 12. tygodnia, przywrócenie tak zwanej antykoncepcji awaryjnej bez recepty i wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół. Druga z propozycji, przygotowana przez komitet "#ZatrzymajAborcję", zakłada wykreślenie z obowiązującej ustawy przesłanki zezwalającej na legalne przerwanie ciąży ze względu na ciężkie wady płodu.

Adam Bodnar przyznał, że dla Rzecznika Praw Obywatelskich temat aborcji jest "zawsze bardzo problematyczną kwestią". Zaznaczył, że "wbrew temu, co się sądzi, prawo do aborcji to nie jest prawo człowieka". - To ustawodawca przyznaje możliwość przerywania ciąży zgodnego z prawem - ocenił RPO.

W niektórych województwach możliwości przerywania ciąży nie istnieją

25 lat "kompromisu aborcyjnego" w Polsce 25 lat temu... czytaj dalej » Jak mówił, wątpliwości budzi natomiast to, "na ile obecnie obowiązująca ustawa pozwala, by kobiety mogły legalnie przerwać ciążę". Z obserwacji RPO wynika, że w niektórych województwach "takie możliwości nie istnieją", ponieważ kobiety, które chcą dokonać legalnej aborcji, trafiają m.in. na lekarzy powołujących się na klauzulę sumienia.



- To jest sytuacja, która jest sprzeczna ze standardami praworządności, jak również ze standardami, które były wyrażone w kilku orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - ocenił RPO.

Pytanie, czy należy zmieniać przepisy

Bodnar przypomniał, że w kwestii możliwości przerywania ciąży, "w Polsce pewne rozwiązania zostały wypracowane ponad 20 lat temu" i powstaje pytanie, czy należy je zmieniać.



Biskupi wsparli projekt ustawy "Zatrzymaj aborcję". Apelują do parlamentarzystów Nie wahajmy się... czytaj dalej » - Nie są to rozwiązania do pełnego zaakceptowania - zarówno dla strony pro life ("za życiem" - red.), jak i dla strony pro choice ("za wyborem" - red.), ale one zbudowały pewną tradycję instytucjonalną i powstaje pytanie, czy faktycznie tę tradycję instytucjonalną i polskie podejście do tego tematu należy burzyć. Czy nie lepiej zastanowić się nad powszechną edukacją seksualną i nad tym, żeby faktycznie zapewnić dostępność legalnej aborcji w tych sytuacjach, które są przewidziane przez ustawę - podkreślił RPO.

Trzy przypadki

W myśl obowiązującej ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży aborcji można dokonywać, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, a więc gwałtu lub kazirodztwa.



W dwóch pierwszych przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki. W przypadku czynu zabronionego - jeśli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.