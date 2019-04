"Po prostu nie jest to uregulowane tak, jak być powinno". RPO odwiedził ośrodek w Gostyninie

W ocenie rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara, funkcjonowanie ośrodka w Gostyninie (Mazowieckie) - dla wymagających dalszego izolowania sprawców szczególnie poważnych przestępstw, którzy odbyli już karę więzienia - wymaga doprecyzowania i nowych regulacji prawnych.

Do Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (KOZZD) w Gostyninie trafiają sprawcy najpoważniejszych przestępstw, którzy odbyli karę więzienia, ale w opinii dyrektorów zakładów karnych powinni być nadal izolowani, gdyż z powodu preferencji seksualnych lub zaburzeń osobowości mogą popełniać kolejne przestępstwa.

Bodnar: funkcjonowanie ośrodka opiera się na wewnętrznym regulaminie

W środę rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wraz z gronem współpracowników odwiedził ośrodek w Gostyninie. Rozmawiał z osobami tam przebywającymi na mocy decyzji sądu, spotkał się też z pracownikami. Bodnar powiedział dziennikarzom, że celem wizyty było zapoznanie się z codziennym funkcjonowaniem placówki.

- To jest problem niezwykle skomplikowany, ponieważ można na niego patrzeć z punktu widzenia ogólnego, regulacyjnego, czyli - czy powinna w ogóle funkcjonować w Polsce tak zwana izolacja prewencyjna. A jeśli tak, co potwierdził Trybunał Konstytucyjny, to w jaki sposób to powinno się odbywać. Kto powinien być tam kierowany, w jakim trybie, jak powinny funkcjonować sądy, jak powinniśmy zagwarantować prawo do obrony takim osobom, jaka powinna być rola biegłych - wyliczał Bodnar.

RPO zaznaczył, że jeżeli KOZZD już powstał, "to powinien on być porządnie uregulowany, jeśli chodzi o działalność". - Bo obecnie widzimy taki problem, polegający na tym, że chociażby funkcjonowanie tego ośrodka opiera się na wewnętrznym regulaminie - tłumaczył.

Według Bodnara, wyjaśnienie wielu wątpliwości pojawiających się w codziennej praktyce ośrodka poprzez odpowiednie regulacje prawne, dotyczące zasad jego funkcjonowania, sprawiłoby, że nie byłoby części problemów, które zgłaszają osoby tam przebywające. Bodnar dodał, że także w przypadku pracowników KOZZD, jak lekarze, terapeuci czy ochrona, "ich trudna praca często wiąże się z tym, że po prostu nie jest to uregulowane tak, jak być powinno".

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie działa od 2014 roku.

O umieszczeniu w KOZZD na mocy ustawy z 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób decyduje sąd, zasięgając przy tym opinii biegłych.

Do gostynińskiego ośrodka jako pierwszy pięć lat temu został skierowany Mariusz T., pedofil skazany w 1989 r. za zabójstwo czterech chłopców. Obecnie przebywa tam ponad 60 osób, więcej niż zakładano początkowo.

RPO wystąpił o nowelizację ustawy

W lutym RPO wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego o kompleksową nowelizację ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Według Biura RPO z przekazanej tam informacji wiceministra zdrowia Zbigniewa Króla wynika, że resort ten podjął współpracę z Ministerstwem Sprawiedliwości "w celu wprowadzenia kompleksowych zmian w ustawie".