Bodnar: koszulka z napisem "konstytucja" pojawia się w obronie pewnych wartości

Sędziowie mają prawo demonstrować swoje poglądy, nawet w taki sposób, jeśli chodzi o obronę wartości, które są fundamentalnie związane z niezawisłością sędziowską - wskazywał w "Faktach po Faktach" rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Odniósł się do sędziów, którzy na znak sprzeciwu wobec zmian w wymiarze sprawiedliwości zakładają podkoszulki z napisem "konstytucja".

Zgodnie z uchwałą podjętą w ubiegłym tygodniu przez nową Krajową Radę Sądownictwa, "zachowaniem mogącym podważyć zaufanie do niezawisłości i bezstronności sędziego jest publiczne używanie przez sędziego infografik, symboli, które w sposób jednoznaczny są lub mogą być identyfikowane z partiami politycznymi, związkami zawodowymi, a także z ruchami społecznymi, tworzonymi przez związki zawodowe, partie polityczne lub inne organizacje prowadzące działalność polityczną".

Uchwała nazywana "gaciową" to reakcja na koszulki z napisem "konstytucja", zakładane przez niektóre osoby - w tym sędziów - sprzeciwiające się zmianom w wymiarze sprawiedliwości.

Bodnar: sędziowie mają prawo demonstrować poglądy, jeśli chodzi o obronę fundamentalnych wartości

Adam Bodnar, pytany w "Faktach po Faktach", czy w ten sposób sędziowie opowiadają się po jednej ze stron politycznego konfliktu powiedział, że "inaczej definiuje pole sporu".



- Problem polega na tym, co definiujemy jako stronę konfliktu politycznego. Dla mnie stronami konfliktu politycznego w Polsce są partie polityczne. A ten spór, o którym my dyskutujemy, to spór między tymi, którzy chcą, aby państwo było praworządne, przestrzegające konstytucji a tymi, który uważają, że można podważyć wszystkie reguły związane z funkcjonowaniem państwa konstytucyjnego - wyjaśniał RPO.

Stwierdził, że koszulka z napisem "konstytucja", "pojawia się w obronie pewnych wartości".

- Sędziowie mają prawo demonstrować swoje poglądy - nawet w taki sposób - jeśli chodzi o obronę wartości, które są fundamentalnie związane z niezawisłością sędziowską, niezależnością sądownictwa i obroną konstytucji - podkreślił.



- Samo to, że musimy się tłumaczyć z tego, że powołujemy się na konstytucję, że sędziowie muszą się tłumaczyć z tego, że zadają pytania prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej (...) - to jest skala absurdu, w którym żyjemy. Ale to jest konsekwencja stanu rzeczy, który zapoczątkował się już kilka lat temu i cały czas się pogłębia - zaznaczył Bodnar.