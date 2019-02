Sprawa naruszenia nietykalności cielesnej "obywatelek RP" wraca do prokuratury





Foto: tvn24 | Video: Fakty TVN W zeszłym roku prokuratura umorzyła sprawę (materiał "Faktów" TVN z 11.09.2018)

Warszawski sąd rejonowy uchylił w środę postanowienie o umorzeniu śledztwa dotyczącego między innymi naruszenia nietykalności cielesnej 13 uczestniczek kontrmanifestacji wobec marszu narodowców w 2017 roku, zorganizowanej przez Obywateli RP. Przekazał sprawę prokuraturze do ponownego rozpoznania.

Prokuratura umarza, poturbowane przez narodowców się odwołują. "Kuriozalne uzasadnienie" Prokuratura... czytaj dalej » 11 listopada 2017 roku na trasie marszu narodowców stanęła kontrmanifestacja zorganizowana między innymi przez ruch Obywatele RP. Kilkanaście kobiet zablokowało przemarsz, siadając na jezdni i skandując antyfaszystowskie hasła. Doszło do szarpaniny z uczestnikami marszu.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie we wrześniu ubiegłego roku umorzyła postępowanie dotyczące m.in. naruszenia nietykalności cielesnej, pobicia, spowodowania uszczerbku na zdrowiu oraz znieważenia uczestniczek kontrmanifestacji. Tłumaczyła to tym, że w jej ocenie zachowania uczestników marszu nie wypełniły znamion pobicia. "Zamiarem atakujących nie było (...) wspólne, objęte porozumieniem pobicie pokrzywdzonych, lecz wyrażenie swojego niezadowolenia, że pokrzywdzone znalazły się na trasie przemarszu" - uzasadniała prokuratura.

"Prokuratura jeszcze raz będzie musiała podjąć postępowanie"

W środę Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia uwzględnił zażalenie na decyzję prokuratury złożone przez pełnomocnika uczestniczek manifestacji. Sąd uchylił postanowienie prokuratury o umorzeniu śledztwa i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Jak przekazał prokurator Marcin Szpond oznacza to, że "prokuratura jeszcze raz będzie musiała podjąć postępowanie w tej sprawie zgodnie z kierunkiem wskazanym w uzasadnieniu sądu".



Przed salą rozpraw obecnych było kilkadziesiąt osób, wśród nich członkowie Obywateli RP i Amnesty International.

"Argumenty, które zrobiły wrażenie"

Po zakończeniu posiedzenia sądu pełnomocnik kobiet mecenas Krzysztof Stępiński pozytywnie ocenił postanowienie sądu.



- Mnie najbardziej cieszy to, że sąd bardzo krytycznie podszedł do postanowienia prokuratury. Były argumenty, które na mnie zrobiły wrażenie. Sprawa wraca do prokuratury z pewnymi wytycznymi, które prokurator będzie musiał respektować - zaznaczył adwokat.

"RPO nadal będzie monitorować"

"Rzecznik Praw Obywatelskich z satysfakcją przyjmuje decyzję sądu o uchyleniu umorzenia śledztwa w tej sprawie" - napisał w oświadczeniu Łukasz Starzewski z zespołu kontaktów z mediami i komunikacji społecznej Biura RPO. Jak dodał, RPO nadal będzie monitorować postępowanie prokuratury w tej sprawie. "Po jego prawomocnym zakończeniu zamierza przeprowadzić analizę akt sprawy" - podkreślił.