"Mamy to!". Polska kupi dywizjon amerykańskich wyrzutni rakietowych

W środę podpiszemy umowę z rządem USA w sprawie dostarczenia dywizjonu artylerii rakietowej HIMARS. Za 20 wyrzutni z amunicją zapłacimy 414 milionów dolarów - ogłosił w niedzielę szef MON Mariusz Błaszczak na konferencji zorganizowanej na terenie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że jego zdaniem Polska jest na dobrej drodze do budowania potencjału militarnego.

- W środę podpiszemy umowę z rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie dostarczenia dla Wojska Polskiego dywizjonu HIMARS, który w znaczy sposób zwiększy zdolności bojowe Wojska Polskiego - poinformował Błaszczak na terenie 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Wesołej.

"Mamy to!" - dodał szef MON na Twitterze.

Mamy to! W środę podpisujemy umowę na dostawę wyrzutni rakietowych HIMARS! Rząd PiS dotrzymuje słowa. Obiecaliśmy, że zmodernizujemy i unowocześnimy Wojsko Polskie i z tego zadania się wywiązujemy. Wszystko co dotyczy bezpieczeństwa, zawsze będzie w centrum naszej uwagi! — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) 10 lutego 2019

"Nowoczesny sprzęt za dobrą cenę"

Minister obrony narodowej przekazał na spotkaniu z dziennikarzami, że umowa obejmuje zakup 20 wyrzutni rakietowych wraz z amunicją. Podkreślił, że z tego sprzętu korzysta wiele armii NATO, a także, że sprawdził się on między innymi w Afganistanie, Iraku czy Syrii.

- Chciałbym zapewnić, że ta transakcja dotyczy kupienia nowoczesnego sprzętu za dobrą cenę. Za dywizjon HIMARS zapłacimy 414 milionów dolarów - dodał szef MON.

HIMARS to skrót od High Mobility Artillery Rocket System, czyli System Artylerii Rakietowej Wysokiej Mobilności. HIMARS jest systemem mobilnych wyrzutni wykorzystujących amunicję kierowaną GMLRS-U/AW i ATACMS. To wieloprowadnicowy system rakietowy, zdolny do rażenia celów na odległości do 300 km. Wyrzutnia pocisków znajduje się na opancerzonej lekkiej ciężarówce. System pozwala na wykonywanie głębokich uderzeń rakietowych.

Premier: nowoczesna armia, to polska racja stanu

"Czas na wdrożenie cyberplanu". Błaszczak tworzy Wojska Obrony Cyberprzestrzeni Wojska Obrony... czytaj dalej » - Nowoczesna polska armia, to polska racja stanu, nikt nie ma co do tego wątpliwości - podkreślił obecny wraz z szefem MON premier Mateusz Morawiecki. - Dziękuję 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej za przyjęcie, za przedstawienie naszego rosnącego potencjału artyleryjskiego, wojskowego - zaznaczył szef rządu.

- We współczesnym świecie wiedząc, że ta wiara w koniec historii, niestety, okazała się płonna, musimy mieć silną, nowoczesną armię i do budowy silnej i nowoczesnej armii przede wszystkim przyczyniają się również i są jej nieodzowną częścią wojska artyleryjskie, pancerne, rakietowe - wymieniał premier.

Morawiecki wyraził przekonanie, że Polska jest na dobrej drodze do budowania potencjału militarnego, który - jak mówił - zwiększy możliwości geopolityczne i gospodarcze Polski. - Silna polska armia jest niezbędnym ogniwem budowania silnej Rzeczpospolitej po to, żeby nie powtórzyła się niedobra przeszłość i żebyśmy wygrali naszą przyszłość - mówił szef rządu.

Oglądaj Wideo: US Army System rakietowy HIMARS w akcji