Podsekretarz obrony USA w Polsce. Wojsko amerykańskie "czynnikiem odstraszającym"

Video: tvn24

Mariusz Błaszczak zapowiada zakup nowych myśliwców

05.03| Mariusz Błaszczak przed rozpoczęciem spotkania w BBN mówił dziennikarzom o stanie wyposażenia lotnictwa w polskiej armii. - Doprowadzę do tego, że Wojsko Polskie będzie wyposażone w nowoczesne samoloty piątej generacji (myśliwce F35 - przyp.red.), są na to zagwarantowane pieniądze w planie modernizacji technicznej do 2026 roku - mówił szef MON dziennikarzom przed rozpoczęciem wtorkowego spotkania.

