Ofiara księdza odpowiada biskupowi: jeśli ktoś szczerze żałuje, mówi z serca, nie z kartki

Dariusz Kołodziej, ofiara księdza pedofila, odpowiedział w czwartek na przeprosiny wystosowane przez biskupa opolskiego Andrzeja Czaję. - Jeśli ktoś szczerze żałuje i chce przeprosić, to nie czyta tego i sobie tego nie przygotowuje wcześniej, a mówi prosto z serca - ocenił.

Dariusz Kołodziej jest ofiarą księdza Mariusza K., wikarego z parafii w Jemielnicy (woj. opolskie), wydalonego ze stanu kapłańskiego za pedofilię. Sprawa dotyczy 2012 roku. Mężczyzna przyznał się do winy, przed sądem w Strzelcach Opolskich dobiega końca jego proces.

Przed kamerami, na poniedziałkowej konferencji prasowej fundacji "Nie lękajcie się" w Sejmie, Kołodziej opowiadał swoją historię. Obecna na konferencji matka pokrzywdzonego oświadczyła, że podczas spotkania z biskupem opolskim Andrzejem Czają hierarcha odradzał jej zgłoszenie sprawy organom ścigania. W liście otwartym opublikowanym między innymi na stronie internetowej diecezjalnego radia Doxa ksiądz biskup Andrzej Czaja przeprosił poszkodowanego.

"Z całego serca przepraszam Pana"

"Gorzkie słowa, jakie Pan skierował wraz z mamą w moją stronę, staram się zrozumieć i odczytuję je jako wyraz ogromnego bólu i cierpienia, i wielkiej traumy, które są pochodną straszliwego czynu pedofilii, którego dopuścił się wobec Pana ks. Mariusz. Do tego doszły jeszcze rany związane z sytuacją w parafii, zwłaszcza niezrozumiała dla Pana modlitwa o zdrowie dla sprawcy. Chodzi o sytuację, która powstała jako nieprzewidziany rezultat obranej drogi dyskrecji, którą w dobrej wierze podjąłem na prośbę Pana mamy. Jest mi bardzo przykro z tego powodu!" - napisał hierarcha.

"Z całego serca przepraszam Pana, podobnie jak w naszym pierwszym spotkaniu i w liście pasterskim, za to, czego dopuścił się wobec Pana ks. Mariusz. Przepraszam za wielką krzywdę, którą Panu wyrządził, dopuszczając się przestępstwa pedofilii" - podkreślił biskup Czaja.

"Przykro mi też, że podjęta droga dyskrecji przysporzyła Panu jeszcze więcej bólu i cierpienia. Panie Dariuszu, boleję także bardzo nad stanem Pańskiego zdrowia i zarówno Panu, jak i mamie oferuję konieczne wsparcie dla powrotu do pełni sił. Szkoda, że odwołał Pan spotkanie, o które Pan prosił w Środę Popielcową. Być może udałoby się uniknąć tego wielkiego napięcia, które powstało. Ufam jednak, że Pan zechce się ze mną spotkać. Zawsze gotów jestem na takie spotkanie, w czasie którego mógłbym jeszcze raz, bardzo osobiście, Pana przeprosić. Niech Pan Bóg ma Pana w szczególnej opiece i uzdrowi wszelkie rany" - powiedział duchowny.

"Na pewno biskupowi jest wygodniej pójść do mediów"

- Zastanawiam się czy list był skierowany do mnie, czy jednak do parafian, do katolików - powiedział Dariusz Kołodziej. - Jeżeli mam spór z bratem, to idę porozmawiać z bratem, a nie posyłam sąsiada i opowiadam mu o tym co się stało - dodał.

- Wolałbym się z nim osobiście spotkać i wtedy o tym porozmawiać. Na pewno biskupowi jest wygodniej pójść do mediów, do radia, bo ma taką możliwość i wystosować taki list - stwierdził.

- Jeśli ktoś szczerze żałuje i chce przeprosić, to nie czyta tego i sobie tego nie przygotowuje wcześniej, a mówi prosto z serca - ocenił.

Biskup podkreślał w liście otwartym, że żałuje, iż Dariusz Kołodziej odwołał spotkanie, o które prosił w Środę Popielcową. Zapytany o chęć spotkania z biskupem, Dariusz Kołodziej stwierdził, że to on już dwa tygodnie temu zabiegał o takie spotkanie.

- Wychodzi teraz, że to biskup mnie zaprasza do siebie, a ja odrzucam to spotkanie - skomentował.

"Nie ma takiej rzeczy, której nie da się przebaczyć"

- Przeprosiny zawsze jestem w stanie przyjąć. Myślę, że nie ma na świecie takiej rzeczy, której można by było nie przebaczyć. Jeśli ktoś faktycznie przeprasza z całego serca, to takie przeprosiny są dla mnie ważne - powiedział Dariusz Kołodziej.

W czwartek przed Sądem Rejonowym w Strzelcach Opolskich miała odbyć się ostatnia rozprawa w procesie przeciwko Mariuszowi K., który przyznał się do winy.

Rozprawa nie odbyła się ze względu na brak opinii zespołu biegłych, którzy mieli ocenić postępowanie oskarżonego. Jak zapewnił sędzia prowadzący, sąd zrobi wszystko, by możliwie szybko zakończyć proces i poinformował, że na kolejnej rozprawie najprawdopodobniej zostanie ogłoszony wyrok.

