Zadłużenie Polski przekroczyło bilion złotych, a licznik bije dalej. Kwota jest gigantyczna, ale nie tylko liczba powinna robić wrażenie - te pieniądze kiedyś trzeba będzie oddać. Ekonomiści nie szczędzą słów krytyki rządzącym. Mówią wprost o psuciu finansów w stylu greckim. Materiał magazynu "Polska i Świat" w TVN24.

Dług publiczny przekroczył bilion złotych. To pożyczka, którą prędzej czy później, będzie trzeba spłacić. Żeby to zrobić, każdy z nas musiałby już dzisiaj wyciągnąć z portfela 127 tysięcy złotych, o 3 tysiące więcej niż jeszcze trzy lata temu.

- Człowiek nie myśli o tym w ogóle. To są duże pieniądze - mówi jedna z mieszkanek Warszawy.

"Proces psucia finansów w stylu greckim"

Prawo i Sprawiedliwość korzysta z koniunktury i wysokiego wzrostu gospodarczego - jednego z najwyższych w Unii Europejskiej.

Paweł Mucha, minister w kancelarii prezydenta wyjaśnia, że "z jednej strony jesteśmy w okresie bardzo dynamicznego rozwoju gospodarczego, ale z drugiej strony realizujemy ogromne programy społeczne".

- Oni opierają gospodarkę na konsumpcji – mówi była wiceminister finansów Izabela Leszczyna z Platformy Obywatelskiej. - To jest tak jakby budować wielki dom, chcieć mieć sześć sypialni i zapomnieć o fundamentach – ocenia.

Chodzi przede wszystkim o kolejne obietnice socjalne, takie jak 500 plus na każde dziecko, które obciążają budżet, i które powodują, że dług rośnie.

- Proces, który się zaczął, to proces psucia finansów w stylu greckim. Kupowanie głosów, wydawanie pieniędzy – mówi profesor Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC.

PiS zmienia zdanie

Rzecznik Ministerstwa Finansów, Paweł Jurek uspokaja, że "jesteśmy w bezpiecznych proporcjach". – To jest nieco ponad 48 procent w relacji do PKB i te prognozy zakładają, że dług będzie spadał – wyjaśnia.

W przeszłości, gdy politycy Prawa i Sprawiedliwości byli w opozycji, inaczej mówili o polityce zadłużania państwa. – Ta polityka prowadzi bowiem prostym krokiem w kierunku Grecji – mówił Zbigniew Ziobro w lipcu 2013 roku.

Jarosław Kaczyński w lutym 2012 roku stwierdził, że rosnące zadłużenie "przypomina późnego Gierka".

Wtedy i teraz Platforma Obywatelska tłumaczyła, że jej rządy przypadły na światowy kryzys, a do tego potrzebne były pieniądze na rozwój. – Inwestowaliśmy w drogi, infrastrukturę i to wszystko zrobiliśmy po to, żeby dzisiaj w Polsce nie było bezrobocia – mówi Izabela Leszczyna.

Ekonomiści ostrzegają, że ukryty, czyli realny dług publiczny, jest znacznie wyższy, niż pokazuje to ministerstwo finansów.

- Mamy do czynienia z procesem, który będzie prowadził do bardzo dużego wzrostu długu w przyszłości, który jest i będzie po części ukrywany przez lata. Troszkę jak w Grecji – dodaje profesor Witold Orłowski, a za przykład takich działań wskazuje przejęcie pieniędzy z OFE.