Toniemy. We wtorek osiem osób. "Zagrożenie dotyczy nas wszystkich"

"Zagrożenie, które dotyczy nas wszystkich". Wzrósł bilans...

12.06 | We wtorek utonęło aż osiem osób. Tylko w czerwcu liczba utonięć w czerwcu wyniosła już 27. - To bardzo dużo, stąd te wszystkie apele i przypomnienia o zasadach bezpieczeństwa. To jest zagrożenie, które dotyczy nas wszystkich - mówiła w rozmowie z TVN24 Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla całego kraju.

