- Dopóki nie dojdzie do zmiany konstytucji, zawsze będziemy mieć pewnego rodzaju rywalizację o kompetencje i wpływy, to jest naturalne w polityce - ocenił stosunki między prezydentem a ministrem obrony narodowej wicemarszałek Senatu Adam Bielan w internetowej części programu "Jeden na jeden" w tvn24.pl.

- Stosunki między naszym rządem a prezydentem są bardzo ciepłe - zapewnił Bielan.

Wicemarszałek Senatu nie chciał odpowiadać na pytania dotyczące personaliów spodziewanej "w ciągu najbliższych godzin" rekonstrukcji rządu, ale powiedział, że niezależnie od tego, czy Antoni Macierewicz, pozostając w konflikcie z prezydentem, pozostanie na stanowisku ministra obrony narodowej czy nie, to "tarcia między każdym prezydentem a każdym ministrem obrony zawsze będą".

"Historyczny wielki sukces"

- Wielokrotnie mówiłem, że pewnego rodzaju tarcia między każdym ministrem obrony narodowej a każdym prezydentem wynikają z nieostrego podziału kompetencji w konstytucji. Dopóki nie dojdzie do zmiany konstytucji, zawsze będziemy mieć pewnego rodzaju rywalizację o kompetencje i wpływy, to jest naturalne w polityce - ocenił Bielan.

- Życzyłbym sobie, żeby ta rywalizacja nie przesłaniała osobom najważniejszym w naszym państwie najważniejszego celu, jakim jest szybka modernizacja polskiego wojska i wzmocnienie naszych możliwości obronnych - dodał.

Zdaniem Bielana stosunków prezydenta z Antonim Macierewiczem nie można oceniać zupełnie negatywnie, ponieważ to "pod ich rządami" doszło do "historycznego wielkiego sukcesu, jakim były ustalenia szczytu NATO".

- Te ustalenia zmieniły w ogóle całą architekturę bezpieczeństwa w Europie, ale w szczególności wzmocniły nasze możliwości, jeśli chodzi o armię i nasze możliwości w ramach sojuszu północnoatlantyckiego - podkreślił.

"Diabeł tkwi w szczegółach"

Wicemarszałek Senatu odniósł się również do niedzielnej propozycji Pawła Kukiza, która padła w programie "Kawa na ławę".

Polityk zaproponował wówczas stworzenie ponadpartyjnego "okrągłego stołu" pod auspicjami prezydenta. Takie obrady dotyczyłyby stworzenia ustawy o pacjencie, a dyskusja i proponowane rozwiązania nie byłyby wykorzystywane do bieżącej walki politycznej.

- Pan prezydent nie ma takich konstytucyjnych umocowań i jak sądzę, nie ma takich chęci - powiedział. Jego zdaniem "diabeł tkwi w szczegółach".

- Czym innym jest organizowanie okrągłego stołu, zapraszanie rozmaitych środowisk, a czym innym jest podejmowanie decyzji wykonawczych - ocenił. Stwierdził, że w tej sprawie "konstytucja mówi wyraźnie", że decyzje dotyczące służby zdrowia podejmuj Rada Ministrów i minister zdrowia.

