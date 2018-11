Bielan: nie widzę powodów do dymisji prezesa NBP

Video: TVN24 BiS

"Powierzchowność i pozorność tej reakcji jest bulwersująca"

17.11.| - Jeżeli do pana Frasyniuka przychodzi o szóstej rano policja i go skuwa, dlatego, że podał inne nazwisko, to to jest pewien standard. W momencie, kiedy ta sama policja i to samo CBA nie przychodzi do pana, który reprezentuje w sumie najwyższe urzędy w państwie, tylko pozwala mu na to, żeby przyszedł do swojego biura - pod pretekstem podzielenia się ciasteczkami ze współpracownikami - i przez trzy godziny, żeby mógł niszczyć dowody i usuwać wszystkie ślady, to znaczy, że dzieje się bardzo źle - oceniła w "Babilonie" prof. Monika Płatek, karnistka z Uniwersytetu Warszawskiego. Tatiana Mindewicz-Puacz, autorka kampanii społecznych, podkreśliła, że "powierzchowność i pozorność tej reakcji jest bulwersująca".

