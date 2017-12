Video: tvn24

Buzek o spotkaniu Morawieckiego z Junckerem: trzeba mieć...

28.12 | 9 stycznia premier Mateusz Morawiecki ma spotkać się z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerem. Profesor Buzek pytany, czy premier przekona Junckera do tego, że Komisja się myli nakładając art. 7 na Polskę, odparł: - Trzeba mieć konkretne argumenty na stole, trzeba pokazać coś, co może przekonać szefa Komisji do tego, że polski rząd ma rację reformując w ten sposób polskie sądownictwo.

»