Biedroń: będę kandydował zarówno do europarlamentu, jak i do Sejmu

- Trzeciego lutego ogłosimy projekt, który zmieni oblicze polskiej polityki i sprawi, że będziemy mieli realną szansę odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy - zapowiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 ustępujący prezydent Słupska Robert Biedroń, który buduje własną formację polityczną.

We wrześniu Robert Biedroń poinformował, że rezygnuje z ponownego ubiegania się o urząd prezydenta Słupska i ogłosił, że zamierza stworzyć nowy projekt polityczny, który "zmieni oblicze polskiej polityki".

W "Faktach po Faktach" mówił, że jest teraz liderem "czegoś, co sprawia, że na spotkania w Polsce przychodzą setki osób". - To jest fenomen. Coś takiego nie dzieje się na co dzień w polskim życiu politycznym - podkreślił.

"Mamy podobną wizję". Gawkowski dołącza do Biedronia Były wiceszef SLD... czytaj dalej » Stwierdził, że ludzi na spotkania z nim przyciąga "marzenie o wspólnej Polsce". - To jest jakiś kapitał polityczny, który trzeba zagospodarować, bo żadna partia tradycyjna po to nie sięgnie - wskazywał.

- Każdy ma jakiś swój szklany sufit, ale ja dzisiaj nie myślę o szklanym suficie, tylko o tym, jak go przebić - powiedział Biedroń.

"Muszę być liderem listy i będę liderem listy"

- Trzeciego lutego ogłosimy projekt, który zmieni oblicze polskiej polityki i sprawi, że będziemy mieli realną szansę odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy - zapowiedział Biedroń.

Poinformował, że "wystartuje ze swoim ruchem do europarlamentu". - Jako lider jestem odpowiedzialny za to, żeby wystartować - zapowiedział Biedroń.

"Od 13 lat jesteśmy w klinczu duopolu i nic się nie zmienia. Płacimy za to cenę" - Umówiliśmy się... czytaj dalej » Dodał, że jeśli dostanie się do Parlamentu Europejskiego, to i tak wystartuje w następnych wyborach do polskiego parlamentu.

- Zrobię wszystko, żeby ludzie o podobnych do mnie wartościach znaleźli się w Parlamencie Europejskim, a żeby do tego doszło, muszę być liderem listy i będę liderem listy. Tak samo jak do polskiego parlamentu - tłumaczył.

"Gawkowski od dzisiaj wyrusza w teren"

W piątek były wiceszef SLD Krzysztof Gawkowski, który na początku listopada odszedł z Sojuszu, poinformował, że dołączył do formacji budowanej przez Biedronia.

- Gawkowski od dzisiaj wyrusza w teren. Ma objechać 380 powiatów i zbudować tam struktury. Już dzisiaj mam struktury w każdym okręgu wyborczym - mówił w "Faktach po Faktach" ustępujący prezydent Słupska.

"Nikt, kto ma chociaż odrobinę wrażliwości nie powie, że to było ok"

"Ekstremalna Europa pokazuje siłę w Polsce". Zagraniczne media o marszu 11 listopada w... czytaj dalej » Biedroń odniósł się też w "Faktach po Faktach" do marszu, który 11 listopada przeszedł ulicami Warszawy.

- Obserwowałem go przez media społecznościowe. Zobaczyłem kilka wpisów światowych autorytetów i światowych mediów, gdzie na zdjęciach widziałem polskiego prezydenta i premiera, a zaraz na kolejnych zdjęciach neofaszystów z Polski i z Włoch. To było przerażające - podkreślił.

Wskazywał, że "to był sygnał, który Polska wysłała w świat w 2018 roku w sercu Unii Europejskiej".

- Nikt, kto ma chociaż odrobinę wrażliwości, nie powie, że to było ok - stwierdził.



Jego zdaniem, "prezydent i premier nie mogą robić takich rzeczy swojej stolicy i swojemu narodowi".

"Oczekiwałbym, żeby prezydent i premier się od tego odcięli"

Prowadzący program przytaczał tłumaczenie rządzących, którzy twierdzą, że faszystowskie ugrupowania były tylko marginesem całego marszu. Biedroń odpowiedział, że "oni autoryzowali ten margines".



- Oczekiwałbym, żeby prezydent i premier się od tego odcięli i powiedzieli, że my Polacy nie mamy prawa stanąć obok kogoś kto niesie krzyż celtycki i nawołuje do segregacji ze względu na narodowość, czy kolor skóry - powiedział ustępujący prezydent Słupska.