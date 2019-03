"Polacy wiedzą, że dzisiaj nie da się już straszyć gejami i lesbijkami"





Rafał Trzaskowski podjął bardzo odważną i dobrą decyzję w sprawie tak zwanej deklaracji LGBT+. Polacy wiedzą, że dzisiaj nie da się już straszyć gejami i lesbijkami - stwierdził w "Kropce nad i" TVN24 Robert Biedroń, lider partii Wiosna.

W połowie lutego prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podpisał dokument "Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+" - tzw. deklarację LGBT.

Podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Jasionce pod Rzeszowem prezes partii Jarosław Kaczyński powiedział, że przeciwnicy polityczni PiS "atakują naszą politykę społeczną i co gorsza atakują rodziny, atakują nawet dzieci". Mówił, że w niektórych miejscach w Polsce ma być zastosowana "pewna specyficzna socjotechnika".

"Kibicuję więc takim zmianom"

Kaczyński: nasi przeciwnicy atakują rodziny, atakują nawet dzieci Mówimy "nie"... czytaj dalej » - Rafał Trzaskowski podjął bardzo odważną i dobrą decyzję. W Słupsku wprowadziłem - jako pierwsze miasto - Kartę różnorodności, rzetelną edukację seksualną - uwaga, będzie skandal - zgodną ze standardami WHO. Udało się nam przeprowadzić tę zmianę. Kibicuję więc takim zmianom - mówił w "Kropce nad i" Robert Biedroń, lider partii Wiosna i były prezydent Słupska. Przypomniał, że podobne zmiany wprowadzał w Gdańsku nieżyjący prezydent Paweł Adamowicz.

Zdaniem Biedronia, zmiany związane z równym traktowaniem przedstawicieli mniejszości seksualnych są "wykorzystywane politycznie". - Przez ostatnie 30 lat niewiele zrobiliśmy, żeby pewne rzeczy rozwiązać, wprowadzić związki partnerskie, żeby ludzi oswoić (z tym - red.) w ramach edukacji seksualnej - stwierdził.

- Sam byłem jednym z wnioskodawców w Sejmie takiego projektu (o związkach partnerskich, w tym osób tej samej płci - red.), ale upadł w Sejmie ostatniej kadencji. A szkoda, bo wtedy można było znaleźć taką większość. Brakowało tej odwagi Pawła Adamowicza posłom ówczesnej kadencji - ocenił. Dodał, że "może trzeba było wziąć przykład" z takich polityków jak Adamowicz.

Według Biedronia, sprawa tzw. karty LGBT+ otwiera inną ważną dyskusję, dotyczącą miejsca Kościoła w polskim społeczeństwie. - Kościół za długo próbował spowiadać Polki i Polaków. Może jest najwyższy czas, żebyśmy jako Polacy zaczęli spowiadać Kościół z jego grzechów, z grzechu pedofilii, z grzechu zaniechania, jeśli chodzi o stanie po stronie oprawców - zauważył.

"Księży w Polsce bardzo angażuje seks i wszystko co jest związane z naszą seksualnością"

Sprzeciw biskupów wobec deklaracji LGBT Biskupi apelują o... czytaj dalej » Biskupi zaapelowali o wycofanie budzących ich wątpliwości rozwiązań w tak zwanej karcie LGBT. W wystosowanym w środę stanowisku Konferencji Episkopatu Polski stwierdzili, że zgodnie z Konstytucją RP "każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed (…) demoralizacją".

Biedroń ocenił, że Kościół ma obsesję związaną ze wszystkim, co dotyczy seksu. - To jest bardzo dziwne, że księży w Polsce bardzo angażuje seks i wszystko, co jest związane z naszą seksualnością, a mniej absorbują inne tematy związane z biedą i bezdomnością - stwierdził.

Według byłego prezydenta Słupska, PiS "cynicznie wykorzystuje" sprawę karty LGBT, "wiedząc, że jest to taki fantom, który można wyciągnąć z szafy i straszyć ludzi gejami". Zadeklarował, że Wiosna wprowadzi rzetelną edukację seksualna, a nie taką, jaką dzieci dostają od księdza czy katechety.

- Polacy nie gęsi, swój rozum mają. Wiedzą, że dzisiaj nie da się już straszyć gejami i lesbijkami - ocenił Biedroń. Według niego, PiS mógł straszyć Polaków uchodźcami, ponieważ Polacy nie mieli szansy ich spotkać.

- Statystyczny Polak nie jest w stanie spotkać uchodźcę, ale gejów i lesbijki - łącznie ze mną - Polacy już znają. Wiedzą, że nie ma czego się bać, wiedzą, że ci ludzie żyją w społeczeństwie i mają różne zajęcia. (Kaczyński -red.) przelicytował to. Posunął się za daleko i przegra na tym - podkreślił.

- Oczywiście kibicuję przegranej Prawa i Sprawiedliwości, chociaż ubolewam, że dzisiaj Kaczyński może grać tą kartą. Gdyby politycy odpowiedzialnie mieli odwagę wprowadzić i edukację seksualną i związki partnerskie, to nie dałoby się dzisiaj straszyć mniejszościami - zauważył.