Biedroń: Kościół rozgrzesza nas, a my nie mamy prawa wyspowiadać Kościoła

Kościół katolicki w Polsce jest największym beneficjentem środków unijnych, a jest największym hamulcowym rozwoju Polski - ocenił w "Faktach po Faktach" TVN24 Robert Biedroń, przewodniczący partii Wiosna.

Biedroń: wara od naszych dzieci, wara od naszych praw, wara od naszej wolności Będziemy ciężko... czytaj dalej » W Warszawskim Palladium Robert Biedroń zaprezentował w sobotę zarys programu partii Wiosna w eurowyborach oraz nazwiska liderów list wyborczych poszczególnych okręgów w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Mówił między innymi o konieczności rozdzielenia Kościoła od państwa.

- Musimy rozdzielić państwo od Kościoła, ktoś musi w końcu z tym skończyć i my to zrobimy - zapewnił Biedroń. - Zrobimy to dlatego, że my się nie boimy i nigdy nie zegniemy karku ani nie padniemy na kolana przed biskupami" - oświadczył w czasie konwencji Wiosny jej lider.

Biedroń: w konstytucji umówiliśmy się na autonomię państwa i Kościoła

Robert Biedroń w "Faktach po Faktach" TVN24 podkreślił, że w pierwszej kolejności chce renegocjować konkordat. Wskazał, że "jeżeli Kościół katolicki nie będzie otwarty na renegocjacje", to - jego zdaniem - nie ma innego sposobu na uporządkowanie relacji, jak zerwanie konkordatu. Szef partii Wiosna zwrócił uwagę, że bez zmian w relacjach Kościół - państwo kontynuowana będzie "niezdrowa sytuacja, w której Kościół rozgrzesza nas - Polki i Polaków, a my nie mamy prawa wyspowiadać Kościoła".

- Kościół ciągle miesza się w nasze sprawy. Ciągle mówi, kto jest zły, kto jest taki, owaki, i tak dalej. A przecież Kościół też ma problemy - zauważył Biedroń.

- W konstytucji umówiliśmy się na autonomię państwa i Kościoła - dodał.

Lider Wiosny: dofinansowanie Kościoła "po ludzku niesprawiedliwe"

Biedroń stwierdził, że fakt, iż duchowni korzystają z podatku ryczałtowego, jest niesprawiedliwe wobec innych obywateli. - Niesprawiedliwe jest to, że w państwie, w którym nie mamy pieniędzy na żłobki i przedszkola, finansujemy na przykład Fundusz Kościelny, dofinansujemy budowę jakiejś świątyni. Po ludzku to jest niesprawiedliwe - ocenił. Przekonywał, że wierzący katolicy sami mogą finansować takie inwestycje, a lekcje religii powinno się przeprowadzić do salek katechetycznych.

- Kościół katolicki w Polsce jest największym beneficjentem środków unijnych, a jest największym hamulcowym rozwoju Polski, jeśli chodzi o Europę - powiedział Biedroń.

Ocenił też, że Kościół spowalnia w Polsce rozwój w "sprawach wartości, w sprawach równouprawnienia kobiet i mężczyzn, w sprawach mniejszości LGBT".