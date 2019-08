W mieście zakwitły pola słoneczników

Video: Marta Balukiewicz / Fakty w Południu

Miejskie pszczoły produkują więcej miodu niż wiejskie....

Pszczoły w wielkim mieście pod lupą naukowców. Według najnowszych badań czarno-żółte owady żyjące w aglomeracjach dają równie zdrowy i pyszny miód, co ich wiejskie koleżanki. Badacze z Uniwersytetu Śląskiego przez półtora roku przyglądali się pasiekom i potwierdzają to, co hodowcy mówią od dawna.

