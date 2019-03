W białostockim szpitalu SOR bez chirurga. Wszyscy złożyli wypowiedzenia

W środę w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nie było żadnego chirurga. Wszyscy chirurdzy z SOR złożyli wypowiedzenia. - Problem pojawił się od początku tego roku, kiedy został wprowadzony pilotażowy program triażowy - mówiła w rozmowie z TVN24 rzeczniczka szpitala Katarzyna Malinowska-Olczyk.

Jak przekazała rzeczniczka prasowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (USK) Katarzyna Malinowska-Olczyk, wypowiedzenia złożyło "11 lekarzy chirurgów, którzy dyżurowali na części konsultacyjnej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego".

Zaznaczyła, że chociaż podczas środowego dyżuru nie było chirurgów, którzy pracują na SOR, to dyżur został "zabezpieczony".

- Nikt nie został odesłany, nikt nie został pozbawiony opieki - zapewniła Malinowska-Olczyk.

"Pacjent był kierowany bezpośrednio do chirurga"

Ponad sześćdziesiąt położnych na L4. Szpital nie przyjmuje rodzących Kilkadziesiąt... czytaj dalej » Pytana o powód złożenia wypowiedzeń przez chirurgów, rzeczniczka szpitala odpowiedziała, że "problem pojawił się od początku tego roku, kiedy został wprowadzony pilotażowy program triażowy".

- Podzielone inaczej zostały kompetencje chirurgów i internistów. Wcześniej, jeżeli zgłaszał się do szpitala pacjent na przykład z bólem brzucha, czyli z problemem, który jest jakby z pogranicza chirurgi i interny (...), wcześniej badał takiego pacjenta internista. Jeżeli uznał, że to nie jest problem internistyczny, odsyłał do chirurga - mówiła. Kiedy pojawił się triaż, taki pacjent był kierowany bezpośrednio do chirurga.

- Chirurdzy (...) zasygnalizowali dyrekcji, że jest problem, że są bardzo mocno obciążeni pracą - dodała.

Jak przekazała, odbyło się spotkanie z władzami szpitala, gdzie chirurdzy przedstawili swoje postulaty.

Dodała, że "lekarze w swoich postulatach prosili o zmianę (…) organizacji pracy", żeby nie konsultować pacjentów urologicznych i nie zmieniać opatrunków na SOR.

Komunikat w szpitalu: do badania kolan zgłaszać się w spódnicy Pacjentki do... czytaj dalej » - Te wszystkie postulaty chirurgów zostały uwzględnione, więc wydawało nam się, że porozumienie z chirurgami zostało osiągnięte i że będą normalnie pracować. No, stało się inaczej - mówiła.

Bez porozumienia

Katarzyna Malinowska-Olczyk przekazała, że od początku roku do tej pory odbyło się już kilka spotkań lekarzy zarówno z kierownictwem SOR-u, jak i z dyrekcją szpitala.

Jak na razie porozumienia nie ma, a rozmowy lekarzy z kierownictwem SOR-u i dyrekcją szpitala w dalszym ciągu mają być prowadzone.

TVN24 skontaktowała się z chirurgami, którzy złożyli wypowiedzenia, jednak żaden z nich nie chciał wystąpić przed kamerą.