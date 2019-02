Czterdzieści położnych na L4. Szpital nie przyjmuje rodzących

Video: tvn24

Protest pielęgniarek z Sanoka i Jarocina

25.10 | Głodówka w Przemyślu zakończyła się, ale to nie koniec protestu. Tym razem pielęgniarki w Sanoku i Jarocinie walczą o swoje pensje i obietnice, które nie zostały do końca spełnione. Mówią, że nie chcą opuszczać szpitali ale mają prawo do tego, by godnie żyć.

