Opiekunka podejrzewana o pobicie 79-letniej niepełnosprawnej kobiety

Video: TVN 24

Opiekunka pobiła 1,5-roczną dziewczynkę

30.09 | 1,5-roczna dziewczynka trafiła do szpitala z obrażeniami wskazującymi na pobicie. Śledczy szybko ustalili, że powstały one w czasie, gdy dziecko przebywało w towarzystwie wynajętej opiekunki. Dwa lata po tym zdarzeniu kobieta przyznała się do winy.

