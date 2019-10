"Miało być dużo huku". Stanęli przed sądem za eksplozję "bomby" w pasażu handlowym

Foto: tvn24 Video: tvn24

"Bomba, bomba", czyli jak nie rozluźniać atmosfery na lotnisku

Pewien pasażer lotu z Wrocławia do Londynu postanowił nieco rozluźnić atmosferę podczas odprawy i opowiedział wszystkim dowcip, w którym padło słowo "bomba". Dowcip nie spodobał się strażnikom, którzy zapytali pana, czy na pewno powiedział to, co powiedział? Na co on powtórzył "bomba, bomba". No to teraz wszyscy się pośmiejemy - uznali strażnicy i pana z kolejki zwinęli. Więcej podobnych historii w "Rankingu Mazura" w sobotę o 15:15 i niedzielę o 18:15 w TVN24.

