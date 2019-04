Wyłudzał pieniądze, podając się za krewnego księżnej Diany. Usłyszał wyrok

Sąd Okręgowy w Białymstoku podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji w sprawie 58-latka, który - podając się między innymi za członka brytyjskiej rodziny królewskiej - wyłudził od kobiety znaczną sumę pieniędzy. Oskarżony usłyszał wyrok ośmiu miesięcy więzienia w zawieszeniu, ma też zwrócić pokrzywdzonej 30 tysięcy złotych.

Poszkodowania kobieta handlowała warzywami na białostockim bazarze i właśnie tam poznała oskarżonego, wobec którego sąd w czwartek podtrzymał wyrok skazujący.

Według aktu oskarżenia 58-letni mężczyzna wprowadził kobietę w błąd co do swojej tożsamości; podawał się za generała wywiadu, lekarza wojskowego, a nawet za bliską osobę brytyjskiej rodziny królewskiej (miał być krewnym księżnej Diany), właściciela licznych firm, często wyjeżdżającego za granicę. Zdobył jej zaufanie i doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, czyli do pożyczek, które miały służyć na rozwój jego działalności biznesowej.

W akcie oskarżenia zapisano kwotę 98,3 tys. złotych.

"Wierzę, że cię znalazłem, jesteś bardzo piękna". Fałszywy żołnierz i historie dwóch kobiet Katarzyna... czytaj dalej » Przed rozprawą odwoławczą poszkodowana kobieta mówiła dziennikarzom, że znajomość rozpoczęła się na jednym z białostockich osiedlowych bazarków, gdzie miała stragan, handlując między innymi warzywami i tekstyliami.

- Przyszedł do mnie jako klient raz, drugi, trzeci, tak się zapoznał ze mną. Powiedział, że jest samotny, że pracuje w ABW, że wyjeżdża w delegacje (...) Przedstawił swoją generalską legitymację wojskową, zagraniczne imię, nazwisko - mówiła.

Mężczyzna obiecywał, że zwróci pożyczkę.

Pieniędzy jednak nie zobaczyła. Po półtora roku upomniała się o zwrot kwoty. Gdy mimo nalegań nie odzyskała jej, zgłosiła tę sprawę na policję.

Wątpliwości na korzyść oskarżonego

Podczas procesu w Sądzie Okręgowym w Białymstoku udowodniono oszustwo "jedynie" na 30 tysięcy złotych i to właśnie taką kwotę ma zwrócić mężczyzna.

Jak mówił w uzasadnieniu sędzia Krzysztof Kamiński, choć nie można wykluczyć, że kobieta przekazała 58-latkowi kwotę wyższą, to nie było wystarczających podstaw do uznania oskarżonego za winnego wyłudzenia kwoty większej niż 30 tys. złotych. Przypominał, że zgodnie z podstawową zasadą procesu karnego nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego.

Oprócz zasądzonego zwrotu 58-latek został skazany na osiem miesięcy więzienia w zawieszeniu.

