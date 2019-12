Mikołaj zjechał na linie z dachu szpitala. Przyniósł prezenty małym pacjentom

Foto: tvn24 Video: APTN

Szkoła dla Świętych Mikołajów

28.11 | W Londynie do szkoły udali się Święci Mikołajowie. Nie po to żeby dać prezenty dzieciom, a po to, żeby nauczyć się jak najlepiej odgrywać swoją rolę. W tzw. "Ministerstwie Zabawy" uczą się, jak mówić „Wesołych Świąt” w wielu językach oraz poznają tajniki prowadzenia dialogu z dziećmi.

