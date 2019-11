Demolował areszt, bo trafiła tam jego matka. Następnego dnia sam miał się zgłosić

Video: Paweł Laskosz / Fakty po południu

Awanturował się w domu, pobił policjantów. Żołnierzowi grozi...

Dziesięciu policjantów walczyło z jednym agresywnym mężczyzną. Nie było łatwo go obezwładnić, bo to zawodowy żołnierz, świetnie znający sztuki walki. Najpierw wszczął domową awanturę, a po przyjeździe funkcjonariuszy ich pobił. Dwóch policjantów trafiło do szpitala. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.

