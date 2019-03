Trzy miesiące aresztu dla podejrzanych o porwanie dziecka i matki

Video: tvn24

Prokuratura: pomiędzy dwoma podejrzanymi doszło do swego...

10.03 | Pomiędzy podejrzanymi doszło do swego rodzaju nieporozumienia. Zaistniała pomiędzy nimi rozbieżność, czy to powinno rzeczywiście tak przebiegać. Czy kontynuować to, czy też przerwać. Doszło do rozdzielenia się ich - mówił rzecznik białostockiej prokuratury Łukasz Janyst.

»