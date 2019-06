Zostawił dwa szczeniaki w lesie, usłyszał zarzut





Foto: fot. KMP Biała Podlaska Mężczyzna porzucił zwierzęta w lesie

Zarzut znęcania się nad zwierzętami usłyszał 59-latek, który porzucił w lesie dwa szczeniaki w związanym worku.

Mężczyzna przyznał się do winy.

W minioną sobotę dwa szczeniaki na leśnej drodze znalazła jedna z mieszkanek gminy Biała Podlaska. O sprawie powiadomiła policję.

Neo przestał jeść, kulał, zataczał się. "Ktoś zrobił z niego tarczę" Właściciele... czytaj dalej » - W chwili znalezienia maluchy zdążyły już wyswobodzić się ze zawiązanego worka, w którym zostały porzucone. Kobieta zabrała psy do domu, powiadamiając o wszystkim stróżów prawa - potwierdza podkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla z bialskiej policji.

Policjanci ustalili personalia mężczyzny podejrzewanego o pozostawienie młodych psów w lesie. To 59-letni mieszkaniec gminy Biała Podlaska. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę do wyjaśnienia. W środę usłyszał zarzuty i przyznał się do winy.

- Zatrzymującym go policjantom tłumaczył, że zostawił zwierzaki, by ktoś mógł je znaleźć i zabrać - policjantka przytacza zeznania zatrzymanego 59-latka.

Dwa szczeniaki pozostają obecnie pod opieką kobiety, która znalazła je w lesie. Są zdrowe, nie doznały żadnych urazów - dzięki temu, że udało się je znaleźć w szybkim czasie od porzucenia.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt za znęcanie nad zwierzętami grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Źródło: TVN24 Białystok, KMP Biała Podlaska