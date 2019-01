"Bezwstyd". Zagadkowy wpis Gowina

Wicepremier Gowin wykorzystuje czasami takie zamieszanie, żeby pokazać, że on ma inne zdanie - ocenił poseł Nowoczesnej Jerzy Meysztowicz, odnosząc się do wpisu zamieszczonego na portalu społecznościowym przez Jarosława Gowina. Polityk Nowoczesnej oraz rzecznik PSL Jakub Stefaniak zastanawiali się, czy to odpowiedź na wcześniejsze słowa prezesa NBP pod jego adresem. Gowin napisał na Twitterze tylko jedno słowo: "Bezwstyd".