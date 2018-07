Prezes Federalnego Trybunału Sprawiedliwości: zwolnienie Gersdorf niezgodne z prawem

Video: tvn24

"Jesteście targowicą"

20.07 | - Jest pewien wzorzec, który charakteryzuje odwoływanie się do wartości tradycyjnych, katolickich, narodowych. Prorosyjskość ubrana jest tam w maskę patriotyczną. Czyż targowica nie była właśnie taka? Dokładnie, jesteście targowicą. To, co robicie z wymiarem sprawiedliwości to realizacja scenariusza wschodniego - zwrócił się na początku debaty z sejmowej trybuny do posłów PiS Borys Budka, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

