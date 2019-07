Martwy wilk znaleziony w potoku. "To był jeden celny strzał"

Młody żubr wpadł we wnyki kłusowników. Sprawą zajmuje się policja

W Puszczy Białowieskiej żubr wpadł we wnyki. Przeżył, bo zauważył go zbierający grzyby mężczyzna. To nie pierwszy w tym roku przypadek, kiedy żubr wpada pułapkę kłusowników.

