"Nawet jeśli zrobią nam wariant węgierski, dalej będziemy to robić"

Bertold Kittel został wybrany Dziennikarzem Roku. - Reportaż wywołał szaloną wściekłość zarówno u najważniejszych polityków w kraju, jak i pewnych osób związanych ideologicznie z kręgami nacjonalistycznymi - powiedział reporter "Superwizjera" TVN, odbierając we wtorek wieczorem statuetkę Grand Press 2018.

CZYTAJ WIĘCEJ O NAGRODZIE GRAND PRESS >>>>

Bertold Kittel - w którego tegorocznym dorobku jest między innymi nagrodzony w kategorii Dziennikarstwo Śledcze materiał reportaż "Polscy neonaziści", zrealizowany wspólnie z Anną Sobolewską i Piotrem Wacowskim - podkreślił, że tytuł Dziennikarza Roku jest wyjątkowym wyróżnieniem, ponieważ jest przyznawany przez dziennikarzy. - Jestem straszliwie wzruszony, ponieważ dziennikarstwo śledcze nie jest aż tak spektakularne - powiedział. Zwrócił uwagę, że dawniej nagradzano dziennikarzy telewizyjnych, którzy "byli bardziej celebrytami". - Dożyłem czasów, kiedy wyłącznie dziennikarze śledczy są w czołówce tego wspaniałego konkursu - dodał.

Dziennikarz Roku zwrócił uwagę, iż "pomimo tego, że powstają materiały fantastyczne w gazetach, to jednak materiał telewizyjny ma pewną przewagę". - My tę przewagę postanowiliśmy wykorzystać. Wiele lat temu zaczęliśmy uprawiać dziennikarstwo wcieleniowe - stwierdził.

Miesiące przygotowań

Szokujący reportaż o polskich neonazistach. "To są idioci, którzy powinni ponieść odpowiedzialność karną" "Polscy... czytaj dalej » - To nie jest tak, że polscy neonaziści to jest nasz materiał, który zrodził się przypadkiem - powiedział reporter "Superwizjera" TVN. Podkreślił, że reportaż jest wynikiem wieloletnich prób i testowania różnego rodzaju rozwiązań. - Kiedy przystępowaliśmy do tego reportażu, wiedzieliśmy doskonale o tym, że potrzebny jest nam czas, że nie możemy się spieszyć - opowiadał Kittel. - Realizacja tego materiału trwała ładnych kilka miesięcy - przyznał.

Dziennikarz powiedział, że reportaż pokazuje "wiele rzeczy, które umykają w dyskusji nad urodzinami Hitlera". - Tam przecież mamy wielkie imprezy o charakterze nacjonalistycznym, gdzie uczestnicy w liczbie kilkuset "hajlują", pokazują gest hitlerowskiego pozdrowienia - zwrócił uwagę. - Dla z wielu z państwa było to niezrozumiałe, jak można być jednocześnie patriotą i hołdować tego typu ideologii - dodał.

Zauważył, że reportaż wywołał "szaloną wściekłość zarówno u najważniejszych polityków w kraju, jak i pewnych osób związanych ideologicznie z kręgami nacjonalistycznymi”. - Władza za ten materiał chciała widzieć nas w więzieniu - powiedział Kittel. Przypomniał wezwanie na przesłuchanie do prokuratury współautora reportażu, Piotra Wacowskiego. - Oskarża się go o przestępstwo, którego nie popełnił - stwierdził Kittel.

- Na nas spływa fala nienawiści w internecie, różnego rodzaju groźby i wyzwiska - dodał.

"My dalej będziemy to robić"

Zna swój zawód, jest nagradzany. Działając pod przykrywką, zdobył zaufanie neonazistów Piotr Wacowski -... czytaj dalej » Zdaniem Kittla atak na niezależnych dziennikarzy "idzie szeroką falą". Zwrócił uwagę na pozytywny wpływ wzajemnego wspierania się środowiska dziennikarskiego.

- Nie mam wątpliwości, że nagroda dla mnie, głosowanie na mnie, to jest wyróżnienie, które dziennikarze wpisywali z myślą o tych, którzy są "hejtowani". Zapewne myśleli o Wojtku Czuchnowskim, o Andrzeju Stankiewiczu, o ludziach którzy są poddawani nieustannej presji po to, żeby wycofali się i przestali robić to, co robią - powiedział Kittel.

- Nawet jeśli zrobią nam wariant węgierski, my dalej będziemy to robić i jeśli będzie trzeba, będziemy rozklejać ulotki na murach - zakończył dziennikarz "Superwizjera" TVN.

Nagrody Grand Press

Przyznawane przez magazyn "Press" nagrody Grand Press 2018 zostały wręczone po raz 22. Uroczysta gala finałowa odbyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Jury wybrało najlepsze materiały dziennikarskie mijającego roku spośród 693 prac. Do finału przeszły 53 materiały.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Jeśli zrobią nam wariant węgierski, dalej będziemy to robić"