Beata Szydło objęta ochroną "ze względu na dobro państwa"

Foto: Jakub Kamiński/PAP Video: tvn24

Fenomen Beaty Szydło. Jak zapracowała na ponad pół miliona...

29.05 | Jarosław Kaczyński poprowadził Zjednoczoną Prawicę do rekordowego w polskiej polityce zwycięstwa - zwycięstwa, w którym znaczącą rolę odegrała też Beata Szydło ze swoim rekordowym w skali kraju poparciem. To jej tryumfalny powrót półtora roku po tym, jak przestała być premierem, jak musiała tłumaczyć się z nagród dla swoich ministrów, a potem z braku zainteresowania protestem niepełnosprawnych. I choć to wszystko wypominano jej teraz w kampanii - dla jej wyborców nie miało to znaczenia. Co innego było ważne i o tym Arkadiusz Wierzuk.

»