Drogowe perypetie Beaty Szydło. Wypadek i dwie kolizje

Video: Fakty TVN

Kierowca nie czuje się winny. Proces w sprawie wypadku...

Nie będzie warunkowego umorzenia w sprawie wypadku ówczesnej premier Beaty Szydło, ale będzie proces. Kierowca nie zgodził się na warunkowe umorzenie, bo to oznacza przyznanie się do winy, a on winny się nie czuje. I on sam, i część świadków twierdzi, że kolumna BOR jechała bez włączonego sygnału dźwiękowego. Data pierwszej rozprawy będzie znana za około 2 tygodnie.

»