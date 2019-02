Ekspertka partii Wiosna: zmiany w energetyce można osiągnąć bardzo prostymi krokami

Żeby mieć najczystsze powietrze, musimy działać na wielu frontach. Odejść od węgla, wymienić "kopciuchy", zainwestować w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii. Wtedy będzie to możliwe - mówiła we "Wstajesz i wiesz" Beata Maciejewska, ekspertka do spraw zrównoważonego rozwoju nowej partii Wiosna Roberta Biedronia.

W niedzielę podczas konwencji na warszawskim Torwarze były prezydent Słupska Robert Biedroń oficjalnie ogłosił rozpoczęcie działalności nowej partii politycznej. Ugrupowanie Biedronia nazywa się Wiosna.

Wśród propozycji programowych partii Roberta Biedronia jest odejście od węgla do 2035 roku.

O planach partii Wiosna związanych z polityką energetyczną mówiła we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Beata Maciejewska, ekspertka do spraw zrównoważonego rozwoju nowej partii Wiosna.

Oceniła, że "dziś mamy najgorsze powietrze w Europie, dlatego, że nasza energetyka jest bardzo przestarzała". - Żebyśmy mieli najczystsze powietrze w Polsce, musimy działać na wielu frontach. Odejść od węgla, wymienić "kopciuchy", zainwestować w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii. Wtedy będzie to możliwe - wyliczała Maciejewska.

- Rok 2035, 2038, 2040 to są lata odejścia od węgla, o których mówi cała Unia Europejska. (…) To jest kierunek polityki unijnej, która jest nastawiona na to, że po 2040 roku nie będzie w Europie węgla - mówiła.

Pytana, w jaki sposób zmienić kierunek rozwoju polskiej polityki energetycznej odpowiedziała, że "to można, wbrew pozorom, zrobić bardzo prostymi metodami". - To się robi przede wszystkim zmianą myślenia na temat energetyki i pójściem trendem europejskim, to znaczy inwestycji w oszczędzanie energii, efektywność energetyczną. Te dwa filary pozwolą na to, że ilość energii, która będzie potrzebna w systemie, zmniejszy się - oceniła.

Beata Maciejewska porównywała również polski i niemiecki model polityki energetycznej. Wyjaśniała, że "cały system niemiecki jest nastawiony na odnawialne źródła energii, a przecież nie oddziela nas żadna klimatyczna kurtyna i my też mamy dużo odnawialnych źródeł energii".