Jak się chronić przed fake newsami? "Musimy zwolnić, wolniej przeglądać internet"

Żyjemy dziś w natłoku informacji, co chwilę spada coś nowego, jakaś nowa sensacyjna wiadomość. Musimy zwolnić, wolniej przeglądać internet, wolniej przeglądać Facebooka - radziła w TVN24 Beata Biel z portalu Konkret24. Wyjaśniła także, jak weryfikować informacje w sieci i jakie zagrożenia czyhają na użytkowników internetu.

Beata Biel zwróciła uwagę, że wielu z nas ma skłonność do "przewijania" Facebooka. - Patrzymy tylko na zdjęcia, na tytuły, nie czytamy tego co jest w środku - zauważyła. Dodała, że "musimy artykuły otwierać i czytać do końca".

Jak weryfikować wiadomości w sieci?

Radziła także, jak weryfikować informacje, które czytamy w internecie.

Fake news o porywaniu dzieci powodem ataków na Romów we Francji Rozpowszechniane... czytaj dalej » - Musimy korzystać z wielu źródeł, czyli nie skupiamy się tylko na jednej stronie, którą czytamy codziennie, tylko czasem próbujemy zajrzeć gdzieś indziej - mówiła Biel.

Jak podkreślała, czerwona ostrzegawcza lampka u czytelnika powinna zapalić się także wtedy, gdy artykuł jest pełen sensacyjnych słów, emocjonalnych uniesień", tytuł zawiera dużo przymiotników, a zdjęcia są "sensacyjne, intrygujące i szokujące". Podejrzenia powinien wzbudzić także brak w tekście komentarza do opisywanego wydarzenia, brak rozmówcy, a także - jeśli pojawi się ktoś, kto zabiera głos w przedstawianej sprawie - niewymienianie go z imienia i nazwiska.

Czym jest Konkret24?

Portal Konkret24 walczy z fałszywymi informacjami, czyli tak zwanym zjawiskiem fake news. Celem serwisu jest pokazywanie, czym jest manipulacja, oraz odpowiadanie na wątpliwości opinii publicznej co do autentyczności treści publikowanych między innymi w internecie, głównie w mediach społecznościowych.

- My w Konkrecie zanim napiszemy artykuł, bazujący na tym, że "internauci piszą", sprawdzamy, jak dany tekst się rozchodzi, albo dany wpis, ile osób podało go dalej. Korzystamy z kilku narzędzi, które pokazują nam, czy on rzeczywiście się rozchodzi - wyjaśniała. - Na tych stronach, które piszą, że "internauci piszą", sprawdzamy, a którzy to internauci. Czasem widzimy, że w ogóle to są dwa czy trzy podania dalej, nikt nie korzysta z tego wpisu - podkreśliła Beata Biel.

ZOBACZ PORTAL KONKRET 24 >>>

"SUPERWIZJER" O PRODUKCJI FAKE NEWSÓW >>>

OBEJRZYJ CAŁĄ ROZMOWĘ:



Oglądaj Wideo: tvn24 Beata Biel o fake newsach i innych zagrożeniach w sieci