"Dzisiaj PiS straszy, że udział samorządowców ma doprowadzić do podziału Polski"





Przemówienie Donalda Tuska w Gdańsku było słabiutkie merytorycznie. Nie wiem, czy go słońce raziło. Moim zdaniem leczy rany po tej porażce z 26 maja, która jest również jego zasługą - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 Bartosz Kownacki z PiS. Zdaniem Cezarego Tomczyka (PO), to były "słowa potrzebne, słowa nadziei i otuchy". - Donald Tusk mówił jasno, że musimy zrobić wszystko, żeby wygrać te wybory na jesieni - dodał.

"Nie można dać się ograć, nawet jeśli pierwszy mecz się przegrało" - Musimy odnaleźć... czytaj dalej » Szef Rady Europejskiej, były premier Donald Tusk wystąpił we wtorek na wiecu na Długim Targu w Gdańsku zorganizowanym w ramach Święta Wolności i Solidarności z okazji 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku.

"Słabiutkie merytorycznie. Leczy rany po porażce"

Przemówienie Donalda Tuska skomentowali goście "Kropki nad i" w TVN24 Cezary Tomczyk (PO) i Bartosz Kownacki (PiS).

- Byłem zaskoczony, bo ono było po prostu słabe. Nie wiem, czy Donalda Tuska słońce raziło. Było słabiutkie merytorycznie. Moim zdaniem leczy rany po tej porażce z 26 maja, która jest jego również zasługą - ocenił Kownacki.

Pytany, czy pamięta jakieś porywające przemówienie obecnego szefa RE, odparł: - Potrafił dobrze mówić. Nawet kiedy w Sejmie były jego wystąpienia, potrafił mówić. Tutaj był raczej zmęczony, przestraszony tym co się stało.

"Słowa, które były potrzebne, słowa nadziei i otuchy"

Cezary Tomczyk podkreślił, że był w Gdańsku w przeciwieństwie do Bartosza Kownackiego i "atmosfera była wyjątkowa". - To są słowa, które były potrzebne, słowa nadziei i otuchy dla milionów ludzi, którzy głosowali w tych wyborach i będą głosowali w kolejnych - mówił. Politycy o apelu Tuska o "powtórkę z rozrywki". "Prawdziwa zmiana, przywrócenie praworządności" Proszę was... czytaj dalej »

- Wiemy, jak wygląda sytuacja, jest sześć procent straty do PiS-u i to jest ten moment, kiedy tę stratę trzeba nadrobić. Donald Tusk mówi jasno, że głowy mamy mieć wysoko podniesione i zrobić wszystko, żeby wygrać te wybory na jesieni - dodał poseł PO. - Dzisiaj musimy zdawać sobie z tego sprawę, że pełna mobilizacja jest bardzo potrzebna.

"Straszą tym, że udział samorządowców ma doprowadzić do podziału Polski"

Skomentował także słowa Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS powiedział w środę w radiu WNET, że celem niektórych środowisk jest "zlikwidowanie Polski, jako podmiotu politycznego, dalej zlikwidowanie narodu polskiego".

- Ja od kilku miesięcy nie słyszałem od Jarosława Kaczyńskiego niczego oprócz straszenia Koalicją Europejską, Platformą Obywatelską, wtedy kiedy mówił o LGBT, o uchodźcach. Dzisiaj straszą tym, że udział samorządowców ma doprowadzić do podziału Polski - skomentował Tomczyk.

4 czerwca w Gdańsku, o czym mówił Donald Tusk w swoim przemówieniu, "padły bardzo ważne słowa ze strony liderów samorządu terytorialnego", którzy są gotowi zaangażować się w najbliższe wybory. - Proszę was wszystkich, abyście poszli śladem naszych bohaterów samorządu terytorialnego i żebyście przekonali się, że w wyborach do Senatu możemy im zrobić powtórkę z rozrywki. Możemy wygrać - apelował Tusk.

Bartosz Kownacki podkreślił jednak, że podpisze się pod słowami prezesa PiS. - Proszę zauważyć, że nawet ta wielka impreza, która odbyła się 4 czerwca, abstrahując od tego że ona miała charakter polityczny, a nie wspólnotowy, zaczęła się nie od hymnu polskiego, tylko hymnu Unii Europejskiej - powiedział. 21 propozycji i nowy pomysł na Senat. "Jeden z bardzo odważnych" postulatów - Część z nas... czytaj dalej »

Na uwagę, że polski hymn też był odśpiewany, odpowiedział: - Pytanie, co jest ważniejsze. Dla mnie mój jest ważniejszy.

"Być może trzeba się fotografią zająć"

Cezary Tomczyk zwrócił się do Bartosza Kownackiego, mówiąc, że zauważył "jedną ciekawą rzecz w ciągu ostatnich dni". - Flagi europejskie, które wróciły na kampanię wyborczą do kancelarii premiera, do resortów i do kancelarii prezydenta, zniknęły (ponownie - red.) Co was uwierało w tych flagach unijnych? - pytał.

- Macie w ogóle ostatnio jakiś problem. Donald Tusk w swoim przemówieniu chyba dwa czy trzy razy mówił o zdjęciach (z rozmów w Magdalence we wrześniu 1988 roku - red.). Pan teraz szuka na zdjęciach flag. Być może trzeba się fotografią zająć - odpowiedział mu Kownacki.

Donald Tusk wczoraj mówił, że oglądał zdjęcia, na których "generałowie Kiszczak i Jaruzelski, Lech Wałęsa, Lech Kaczyński, piją wódkę". - Kaczyńskiego teraz na tych zdjęciach nie ma, ale uwierzcie mi, ja widziałem to prawdziwe zdjęcie. Mówię o tym nie po to, żeby dokuczać, a żeby powiedzieć rzecz dla mnie najbardziej oczywistą: Co mieli robić? Strzelać do siebie? Mieli poprowadzić ludzi do siebie, czołgi? - powiedział Tusk.

Kownacki do Tomczyka: polska kryminologia powinna z pana skorzystać

Tomczyk stwierdził, że na zdjęciach jest "chyba Lech Kaczyński i chyba wódka".

- Ja nie wiem. Pan znakomicie potrafi rozpoznać, gratuluję panu zdolności. Polska kryminologia powinna z pana skorzystać - stwierdził Kownacki. - Ja tu nie widzę sytuacji, w której panowie się bawią. Ja widziałem picie czegoś na filmie - dodał.

Pytany, co według niego, piją zebrani, odpowiedział, że nie był i nie widział, więc nie wie.