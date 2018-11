Sellin: państwo działa natychmiast





Jest to proceder w pełni zorganizowany - ocenił w "Kropce nad i" poseł Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz odnosząc się do afery z udziałem szefa Komisji Nadzoru Finansowego. - Nie ma szefa Komisji Nadzoru Finansów, będzie nowy, bo ten najprawdopodobniej się skompromitował i zajmują się nim teraz śledczy. Państwo działa natychmiast- odpowiedział na zarzuty wiceminister kultury Jarosław Sellin.

We wtorek "Gazeta Wyborcza" opublikowała artykuł "40 milionów i nie będzie kłopotów". Dziennikarze ujawnili nagranie fragmentu rozmowy, w której szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski miał zaoferować układ właścicielowi Getin Noble Bank Leszkowi Czarneckiemu.

Jeszcze tego samego dnia Chrzanowski podał się do dymisji, która została przyjęta przez premiera Mateusza Morawieckiego. W środę wczesnym popołudniem do siedziby KNF weszło Centralne Biuro Antykorupcyjne.

"Sprawa jest bardzo poważna"

Jak ocenił w "Kropce nad i" poseł Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz, "sprawa nie jest zamknięta, bo tak naprawdę dopiero się otwiera". Agenci CBA w siedzibie Komisji Nadzoru Finansowego Funkcjonariusze... czytaj dalej » - Zażądaliśmy dzisiaj od PiS-u zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu i powołania komisji śledczej w tej sprawie - powiedział.

- To nie jest tylko szef KNF, to nie jest tylko jego indywidualna wycieczka, o której wszyscy mogliśmy przeczytać w "Gazecie Wyborczej". Ta sprawa jest bardzo poważna, dlatego, że kończy się zmianą ustawową wprowadzaną w bardzo szybkim tempie - podkreślił.

- Już 22 lutego 2017 roku do rady nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych zostaje delegowany nikt inny jak Grzegorz Kowalczyk, tenże prawnik, którego Marek Chrzanowski wskazuje jako człowieka, który będzie współpracował w tej sprawie - tłumaczył poseł.

Dalej przekonywał, że w maju 2017 roku obecny premier, a wówczas minister finansów i rozwoju, wydał rozporządzenie, "przez które w konsekwencji banki wpadły w poważne turbulencje". Arłukowicz mówił też, że w tym czasie Kowalczyk odszedł z Giełdy Papierów Wartościowych i pojawił się, "kiedy banki wpadają w bardzo poważne kłopoty od stycznia roku 2018".

Wniosek o pilne zwołanie posiedzenia. Posłowie apelują do marszałka Składamy na ręce... czytaj dalej » - Czyli jest to proceder w pełni zorganizowany i połączony ze sobą - twierdził Arłukowicz. - Trudno przyjąć założenie, że Mateusz Morawiecki jako minister rozwoju nie znał tego prawnika powołując go do rady nadzorczej - podkreślił.

"Państwo działa natychmiast"

- Myślę, że pan Bartosz Arłukowicz powinien się swoją linią rozumowania podzielić z właściwymi służbami, bo jakiś talent detektywistyczny przed chwilą w nim odkryłem - skomentował słowa polityka PO wiceminister kultury Jarosław Sellin.

Mówił o aferach, które miały miejsce za rządów Platformy Obywatelskiej i wskazał, że "tutaj mamy inny standard". - Po wybuchu afery, następnego dnia człowieka nie ma - przekonywał. - Nie ma szefa Komisji Nadzoru Finansów, będzie nowy, bo ten najprawdopodobniej się skompromitował i zajmują się nim teraz śledczy. Państwo działa natychmiast - podkreślił.

- Zapewniam, że państwo rządzone przez Prawo i Sprawiedliwość sobie z taką aferą poradzi - odpowiedział wiceminister zapytany o to dlaczego Marek Chrzanowski już po swojej dymisji przebywał w środę w siedzibie KNF, zanim weszło tam CBA.

Autor: est